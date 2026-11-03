O futebol brasileiro ainda precisa desenvolver um modelo tático bem definido e uma identidade coletiva sólida para voltar a competir no mais alto nível internacional. A avaliação foi feita pelo ex-lateral do Real Madrid e atual treinador do North Esporte Clube, Míchel Salgado, durante participação no programa Jogo Aberto, da Band, nesta terça-feira, 3.

Equilíbrio entre talento individual e organização em campo

Durante a entrevista, o treinador espanhol ressaltou que o país segue como um celeiro inesgotável de talentos. No entanto, Salgado ponderou que o talento individual não se sustenta no cenário global sem uma estrutura coletiva que sirva de sustentação.

“O Brasil ainda não encontrou essa forma de jogar. O Brasil não encontrou a base para competir a nível internacional”, declarou o ex-jogador.

O exemplo do modelo de formação espanhol

Para ilustrar sua análise, Salgado utilizou a reformulação do futebol espanhol iniciada por volta de 2006 como parâmetro. Segundo ele, a seleção espanhola identificou a necessidade de consolidar uma proposta própria de jogo para enfrentar potências mundiais de forma consistente.

“A mudança [na Espanha] foi no controle de bola, no jogo de posição… O controle do jogo era mais importante do que as individualidades”, explicou.