SAF da Lusa: clube aguarda votação por investimento bilionário

Foi apresentado aos torcedores da Portuguesa um projeto de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) que visa transformar o clube com um investimento de 1 bilhão de reais. O plano prevê o pagamento de todas as dívidas, a construção de uma moderna arena multiuso onde está localizado o Canindé e o retorno da Lusa à Série A do Brasileirão até 2029.

A proposta da SAF é formada por um consórcio entre empresários da Tauá Partners, que será responsável pela gestão, a Revee, que administrará o complexo do Canindé, e a XP Investimentos, que financiará o projeto. Agora, o clube paulista trabalha para finalizar os trâmites necessários e colocar o projeto em votação até a próxima semana.

O grupo ofereceu 80% das ações da SAF em troca de assumir as dívidas da Portuguesa, que somam cerca de 450 milhões de reais. Além disso, está em pauta a revitalização do Canindé, que contemplará um novo clube social e uma arena multiuso.

O projeto também prevê um aporte de 263 milhões para o futebol até 2029, sendo 30 milhões já previstos para 2025. Investimentos na base e no categoria feminina são outros pontos que entram na conta.

Quanto aos objetivos esportivos, a meta é um retorno gradual às divisões superiores do Campeonato Brasileiro, culminando na Série A em 2029. No Campeonato Paulista, a expectativa é de que a Lusa permaneça na Série A1, com a meta de figurar entre os quatro melhores times do estado.

Em que posição está a Lusa?

A Portuguesa, que disputará a Série D em 2025, não joga na elite do Campeonato Brasileiro desde 2013, quando perdeu pontos por escalação irregular de Heverton e iniciou uma sequência de rebaixamentos.

Em 2024, o time alcançou as quartas de final do Paulistão, sendo eliminado nos pênaltis pelo Santos, e parou nas semifinais da Copa Paulista.