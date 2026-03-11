Novo técnico do São Paulo, Roger Machado conquistou grandes títulos nos tempos de lateral-esquerdo de Grêmio e Fluminense, mas ainda persegue troféus de expressão na nova carreira.

O gaúcho de 51 anos é o treinador da elite brasileira com o maior aproveitamento de pontos sem nunca ter sido campeão nacional ou internacional, conforme mostra levantamento feito pelo site Bolavip Brasil.

O treinador tem títulos estaduais por Bahia, Atlético-MG, Grêmio e Inter. Pelo time do MorumBis, Roger tentará quebrar o jejum para além das fronteiras e impulsionar de vez seu status como técnico.

Roger, do Grêmio, disputando lance com Kim, do Atlético Mineiro, durante o último jogo da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2002, no Olímpico - Edison Vara/PLACAR
Grêmio em foto icônica de PLACAR na final da Libertadores de 1995. Roger é o segundo da fila de cima - Edison Vara/PLACAR
Roger: 'enxergo uma partida de futebol como um grande círculo gigante - Diego Vara/Placar
Time posado do Grêmio, antes do jogo contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Roger é o último da fila de cima - Edison Vara/PLACAR
Time posado do Fluminense, campeão da Copa do Brasil, jogo contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli. Em pé: Thiago Silva, Romeu, Anderson, Cícero, Ricardo Berna, Rafael Moura, Fernando Henrique, Carlinhos e Roger. Agachados: Carlos Alberto, David, Thiago Neves, Lenny, Alex Dias, Arouca, Fabinho, Júnior Césr e Adriano Magrão - Eduardo Monteiro/PLACAR
No banco de reservas, uma espécie de cavaleiro solitário na elite nacional - Diego Vara/Placar
Time do Grêmio posado, campeão da Recopa Sul-Americana. Roger é o sexto (da esq. para a dir.) na fila de cima - Ricardo Alfieri/PLACAR
Luiz Felipe Scolari, técnico do Grêmio, posa ao lado de seus jogadores após o título da Copa Libertadores da América de 1995. Roger é o terceiro da fila de baixo, da direita para a esquerda - Edison Vara/PLACAR
Roger, do Grêmio, disputando lance com Alex Mineiro, do Atlético Paranaense, durante o Brasileirão de 2001 - Edison Vara/PLACAR
Roger, do Grêmio, contra o São Paulo, pelo Brasileirão de 2001 no Morumbi - Renato Pizzutto/PLACAR
