Novo técnico do São Paulo, Roger Machado conquistou grandes títulos nos tempos de lateral-esquerdo de Grêmio e Fluminense, mas ainda persegue troféus de expressão na nova carreira.

O gaúcho de 51 anos é o treinador da elite brasileira com o maior aproveitamento de pontos sem nunca ter sido campeão nacional ou internacional, conforme mostra levantamento feito pelo site Bolavip Brasil.

O treinador tem títulos estaduais por Bahia, Atlético-MG, Grêmio e Inter. Pelo time do MorumBis, Roger tentará quebrar o jejum para além das fronteiras e impulsionar de vez seu status como técnico.