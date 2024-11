Reta final da Série B: quem ainda pode subir ou cair

O Santos está perto de retornar à elite nacional. Líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Peixe tem 62 pontos e pode garantir o acesso já neste sábado, 2, se vencer o Vila Nova, e o Ceará não vencer o Avaí, no domingo, 3.

Porém, para além do Alvinegro Praiano, time que mais frequentou o G-4 no campeonato, estando entre os primeiros em 30 das 34 rodadas, a reta final reserva emoções. Abaixo do Santos, estão Novorizontino, Sport e Mirassol, que têm mantido essa posição desde a 28ª rodada, mas ainda precisam confirmar a campanha somando pontos.

O Ceará, quinto colocado, é quem mais sonha em subir estando fora do G-4. Com 54 pontos, o Vozão pode seguir na cola de Mirassol (59 pontos), Sport (59 pontos) e Novorizontino (60 pontos).

As chances de acesso

Santos – 98,7%

Novorizontino – 94%

Sport – 89,6%

Mirassol – 87,9%

Ceará – 19,3%

Vila Nova – 7,1%

América Mineiro – 1,3%

Goiás – 1,1%

Coritiba – 0,61%

Operário – 0,39%

Amazonas – 0,004%

Probabilidades de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais

Na parte de baixo da tabela, a situação é marcada por briga acirrada e times que precisam de uma recuperação história. O Guarani, por exemplo, é o lanterna com 31 pontos e aparece no Z-4 desde a primeira rodada e tem 97,2% de risco de queda.

Outros times muito ameaçados pelo rebaixamento são Ituano e Brusque, com 83,5% e 93,8%, respectivamente, de chance de jogar a Série C de 2025. Já mais à frente, a luta para fugir tem mais equilíbrio, com apenas quatro pontos separando o 17º, CRB, do 13º Chapecoense, o que também coloca Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto e Paysandu em situação arriscada.

