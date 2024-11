Renato Gaúcho ameaça jornalistas após empate do Grêmio

Após o empate em 1 a 1 entre Grêmio e Cruzeiro, na última quarta-feira, 27, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho disparou duras críticas contra a imprensa. Irritado com o que chamou de “notícias falsas”, o treinador ameaçou expor jornalistas e declarou que pode deixar de conceder entrevistas coletivas.

“O presidente está aqui e sabe da minha capacidade. Por isso, me mantiveram no cargo. Eu sou bom para caramba. Mais uma vez, estou sendo educado. Mas, se continuarem mentindo, vou dar nomes aos bois. Vou atacar também. Vou chamar de mentiroso, vou chamar de covardes, que estão se aproveitando do momento do Grêmio. Vocês também têm família, têm filhos na escola, e o torcedor conhece vocês”, afirmou.

Em outro momento, Renato indicou saída, mas logo recuou: “Eu estou de saco cheio. Não vou mais dar entrevista porque não tem condições. Vocês não respeitam o profissional. Ficam aí, os ‘corneteiros de ar-condicionado’. Antes de ir embora, vou dar uma coletiva e quero ver como os outros vão conviver aqui. O que vocês fazem com os treinadores é uma coisa que não dá para entender.”

Porém, quando questionado diretamente sobre a possibilidade de deixar o Grêmio, o técnico reforçou que essa decisão cabe ao presidente Alberto Guerra. “Não estou dizendo que vou embora. Coloquei mal minhas palavras. Quem manda no clube é o presidente. Meu único pensamento agora é conseguir mais uma vitória. Depois, vocês falam com o presidente”.

Com contrato válido até o final de dezembro, Renato Gaúcho não deve continuar no comando do time para a próxima temporada. No entanto, antes disso, o ídolo do Grêmio tem a missão de salvar o time do rebaixamento no Brasileirão, tendo em vista a 14ª posição com 41 pontos – três a mais do que o 17º.