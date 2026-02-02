A segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 prossegue nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, com um confronto importante no Norte do país. O Remo recebe o Mirassol no Estádio Mangueirão, em Belém, às 20h (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente equipes com inícios opostos na competição nacional.

Expectativa de casa cheia em Belém

O duelo marca o reencontro da torcida azulina com a elite do futebol brasileiro em seus domínios, fato que não ocorria desde 1995. A expectativa é de grande apoio nas arquibancadas para empurrar o time, que busca uma reação imediata para evitar pressão logo no início do campeonato. Do outro lado, o Mirassol chega credenciado pela excelente campanha de 2025, quando terminou no G-4, e tenta manter o embalo para se consolidar na primeira divisão.

Remo busca recuperação

O Leão Azul entra em campo pressionado pela necessidade de dar uma resposta rápida ao seu torcedor. Atualmente na 19ª colocação, o time ainda não pontuou, vindo de uma derrota por 2 a 0 para o Vitória na estreia. O revés inicial colocou a equipe na zona de rebaixamento, tornando o fator casa fundamental para reverter o cenário. A comissão técnica espera corrigir as falhas defensivas apresentadas na primeira rodada para somar os primeiros pontos na tabela.

Mirassol quer manter o 100%

Em situação oposta, o Mirassol vive um momento de tranquilidade e confiança. A equipe paulista ocupa a 6ª posição, somando 3 pontos após uma vitória consistente por 2 a 1 sobre o Vasco na abertura da competição. A estratégia dos visitantes deve passar por explorar o possível nervosismo do adversário e aproveitar os espaços deixados pelo Remo. Manter a eficiência no ataque será crucial para sair de Belém com um resultado positivo.

Onde assistir a Remo x Mirassol

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto decisivo, a partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil.