Em busca da primeira vitória no Brasileirão Série A 2026, o Remo recebe o Internacional nesta quarta-feira, 25. A partida, válida pela 4ª rodada da competição, acontece no Estádio Mangueirão, em Belém, com a bola rolando a partir das 19h (de Brasília).

Confronto direto contra o Z4

O duelo no Pará carrega ares de decisão, apesar de o campeonato ainda estar em seu início. Ambas as equipes chegam pressionadas pela necessidade de somar três pontos e se afastar da zona de rebaixamento. O confronto coloca frente a frente dois times que ainda não venceram no torneio, transformando o jogo em um teste crucial para as pretensões de ambos na temporada.

Remo aposta no fator casa

De volta à elite do futebol nacional após um longo hiato, o Remo tenta encontrar estabilidade sob o comando do técnico Juan Carlos Osorio. O Leão Azul ocupa atualmente a 16ª colocação, com dois pontos somados em três jogos. Embora a equipe tenha demonstrado competitividade, a falta de agressividade ofensiva tem impedido o time de fechar as partidas com vitórias.

Para o duelo desta quarta, a aposta é na força da torcida paraense, que deve lotar o Mangueirão. A expectativa é que Osorio utilize o apoio das arquibancadas para impor um ritmo mais intenso e conquistar o primeiro triunfo no retorno à Série A.

Internacional sob pressão máxima

A situação do Colorado é ainda mais delicada. Ocupando a 19ª posição e dentro da zona de rebaixamento, o time gaúcho soma apenas um ponto, fruto de um empate e duas derrotas.

O Internacional precisa demonstrar poder de reação longe do Beira-Rio para evitar que a crise se aprofunde. A busca principal da comissão técnica é por maior organização tática e eficiência nas finalizações, fundamentos que deixaram a desejar nas rodadas iniciais.

Onde assistir a Remo x Internacional

Para quem deseja assistir ao duelo, a transmissão será feita pelo Premiere.