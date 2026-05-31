O RB Bragantino confirmou sua excelente fase ao derrotar o Internacional por 3 a 1 na manhã deste domingo (31), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta ditou o ritmo desde o apito inicial, aproveitou a desorganização defensiva do adversário e construiu o placar com gols de Fernando Santos, Juninho Capixaba e do goleiro Tiago Volpi. O resultado consolida a equipe paulista no pelotão de frente da competição antes da pausa para a Copa do Mundo.

Domínio absoluto e falhas punidas

O Bragantino assumiu o controle do meio-campo, enquanto o Colorado demonstrava nervosismo e dificuldade na saída de bola. Aos 17 minutos, a pressão surtiu efeito através de um erro fatal dos visitantes: após cobrança de tiro de meta mal executada por Anthoni, a defesa gaúcha ficou exposta. Isidro Pitta apareceu livre e parou em defesa do goleiro, mas Fernando Santos estava atento para empurrar o rebote para as redes com o gol aberto.

O Inter tentou reagir, mas esbarrou nas próprias limitações criativas. Já nos acréscimos, aos 51 minutos, Juninho Capixaba cobrou falta com uma bomba indefensável, ampliando a vantagem e levando o time da casa com conforto para o vestiário.

Gol de goleiro e reação tardia

Se o Internacional esperava mudar a postura no segundo tempo, o banho de água fria veio logo aos 4 minutos. Pitta foi derrubado por Victor Gabriel dentro da área: pênalti. O goleiro Tiago Volpi foi para a cobrança, bateu com classe no canto esquerdo de Anthoni e transformou a vitória em goleada.

Com o 3 a 0 no placar, o nervosismo tomou conta do time gaúcho, evidenciado pelo cartão amarelo recebido por Rafael Borré por reclamação logo em seu primeiro lance em campo. O Colorado só conseguiu seu primeiro e único momento de brilho aos 33 minutos, quando o estreante Braian Aguirre aproveitou passe de Bruno Henrique e, mesmo escorregando, finalizou no travessão para marcar um belo gol de honra.

Consequências para a sequência

O apito final confirmou a quarta vitória consecutiva do Bragantino na temporada, somando Brasileirão e Sul-Americana. A equipe de Vagner Mancini chega aos 29 pontos, firmando-se na parte de cima da tabela e garantindo tranquilidade para o período sem jogos.

Por outro lado, o Internacional estaciona nos 21 pontos, amarga mais uma derrota e precisará usar a pausa do calendário para corrigir os graves problemas de organização e criação demonstrados em Bragança Paulista.