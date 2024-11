Quem é Erick Pulga, o artilheiro da Série B

O Ceará está de volta à Primeira Divisão do futebol brasileiro. Em acesso consolidado na última rodada da Série B, a classificação passou muito pelos pés do meia-atacante Erick Pulga, artilheiro do campeonato e principal destaque do Vozão na temporada.

Aos 24 anos, Erick Pulga é o grande nome do Ceará. O jovem meia, que atua aberto na ponta-esquerda, fez a grande temporada da carreira em 2024 e foi artilheiro da Série B. Presente em 35 dos 38 jogos do campeonato, titular em todos eles, Pulga foi responsável por 13 gols e duas assistências.

A artilharia da Série B, assim como acesso, foi disputada por Pulga até a rodada final, e contra um companheiro de equipe. O atacante somou mais gols que Saulo Mineiro (11) para fechar o ano como o maior goleador do Vozão.

Pulga subiu ao profissional pelo River-PI, mas foi se destacar mesmo em 2021 pelo Atlético Cearense. Ainda muito jovem, foi emprestado ao Madureira, Campinense e Maracanã até chegar ao Ferroviário. Pelo Tubarão, participou de 12 gols em 22 jogos e chamou a atenção do Ceará.

Pulga chegou no Vozão na temporada passada, em 2023, mas demorou para se consolidar. O meia teve dificuldades junto a uma equipe que também não ajudou em sua estabilidade e somente em 2024 apareceu para o torcedor.

Além da Série B, Erick também foi artilheiro do Cearense, com cinco gols em nove jogos. Já no primeiro semestre, de olho na janela do meio de ano, o Corinthians demonstrou interesse no atleta, mas não avançou na contratação. Agora, ao final de 2024, outros clubes da Série A devem se interessar em Pulga. Para o Ceará, o cenário perfeito seria manter seu artilheiro para 2025.