O Campeonato Brasileiro de Futebol adotou, a partir de 2003, o formato de pontos corridos, trazendo uma nova dinâmica à competição. Desde então, diversas equipes se destacaram por suas campanhas ofensivas, mas o recorde de gols marcados em uma única edição pertence ao Santos Futebol Clube.

Quem é o recordista de gols em uma única edição?

Em 2004, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Santos FC conquistou o título brasileiro com uma campanha histórica. O time balançou as redes adversárias 103 vezes, estabelecendo o recorde de gols em uma única edição desde a implementação dos pontos corridos. Essa marca impressionante refletiu a eficiência ofensiva do elenco santista, que contou com jogadores talentosos como Robinho e Deivid.

Quais outros clubes se destacaram na era dos pontos corridos?

Além do Santos, outros clubes também se destacaram por suas performances ofensivas ao longo das edições do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. O São Paulo FC, por exemplo, acumulou 1.123 gols nesse período, enquanto o Flamengo marcou 1.113 vezes. Esses números demonstram a consistência e a força ofensiva dessas equipes ao longo dos anos.

Quais artilheiros fizeram história no Campeonato Brasileiro?

Individualmente, alguns jogadores se destacaram por suas performances goleadoras em uma única edição. Washington, atuando pelo Athletico Paranaense em 2004, marcou 34 gols, estabelecendo o recorde de gols por um jogador em uma única edição do Campeonato Brasileiro. Mais recentemente, Germán Cano, do Fluminense, atingiu a marca de 26 gols em 2022, tornando-se o estrangeiro com mais gols em uma única edição e superando o recorde anterior de Gabigol em 2019.

