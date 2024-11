Quais times mais sofrem gols nos minutos finais? Veja ranking

Nesta temporada do Brasileirão, o Athletico Paranaense enfrenta desafios significativos, especialmente por conta dos gols sofridos nos minutos finais dos jogos. Semelhante ao cenário do Criciúma, o time mostrou dificuldades ao ceder gols decisivos nos momentos finais, impactando sua posição na tabela e intensificando sua batalha contra o rebaixamento.

Na última partida, o Athletico-PR foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, com o gol decisivo sendo marcado aos 43 minutos do segundo tempo. Esse padrão preocupante reflete um desempenho abaixo do esperado, causando ansiedade entre os torcedores. Flamengo e Fluminense também lidam com um problema similar, ainda que em menor proporção.

Quem Sofre Mais nos Minutos Finais?

De acordo com um levantamento do Espião Estatístico, o Athletico-PR e o Criciúma lideram o ranking de times que mais sofrem gols após os 40 minutos do segundo tempo, com nove gols cada. Flamengo e Fluminense os seguem de perto com oito gols sofridos. O Vasco aparece com sete, enquanto Atlético-MG, Bahia e Vitória sofreram seis cada. Por outro lado, o Palmeiras se destaca positivamente, tendo sofrido apenas um gol no fim das partidas.

Athletico-PR e Criciúma: 9 gols sofridos

Flamengo e Fluminense: 8 gols sofridos

Vasco: 7 gols sofridos

Atlético-MG, Bahia e Vitória: 6 gols sofridos

Corinthians e Juventude: 5 gols sofridos

Outros times como Botafogo e Cuiabá também enfrentam essa situação, mas em menor escala.

Por Que Esses Números Preocupam?

Sofrer gols nos minutos finais influencia mais do que apenas a perda de pontos; afeta psicologicamente jogadores e torcedores, prejudicando o desempenho e a moral do time. Para Athletico e Criciúma, essa fragilidade nos momentos decisivos custou pontos críticos, ameaçando a permanência na Série A.

O Panorama do Athletico-PR na Tabela

O Athletico-PR ocupa a 18ª colocação, com 34 pontos, três a menos que Juventude, Criciúma e Fluminense, que estão fora da zona de rebaixamento. Apesar disso, o time ainda tem 67,58% de chances de evitar o descenso, especialmente com um jogo a menos e o confronto atrasado contra o Atlético-MG trazendo esperança de recuperação.

O Futuro do Athletico-PR: Superação e Estratégia

O momento é crítico para o Athletico-PR, com foco na melhoria do gerenciamento dos minutos finais dos jogos. Estratégias que priorizam a concentração, o controle de posse de bola e ajustes táticos nesses momentos podem ser decisivas. Manter-se na Série A dependerá não apenas dos resultados futuros, mas também de corrigir essa tendência negativa que tem impactado sua performance.