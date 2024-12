Quais times caíram mais vezes para a Série B?

O Brasileirão chegou ao fim com as quedas de Atlético-GO, Athletico-PR, Cuiabá e Criciúma para a Série B 2025. Esse desfecho reconfigurou a estrutura do futebol brasileiro, especialmente para o Cuiabá, que sofreu sua primeira queda após se manter na elite desde 2021.

Agora, São Paulo e Flamengo são os únicos clubes que nunca foram rebaixados da Série A. O Criciúma, com cinco rebaixamentos, lidera esse indesejado ranking.

Impacto para os Clubes Rebaixados

O descenso traz consequências significativas para os clubes tanto financeiramente como esportivamente. Com a queda, há uma drástica redução nas receitas de direitos de transmissão, patrocínios e bilheterias. As equipes precisam replanejar para enfrentarem a Série B, que embora menos competitiva, apresenta seus próprios desafios e complexidade.

Para o Athletico-PR, a queda no ano do seu centenário foi especialmente dura, intensificando a pressão sobre o clube. Por outro lado, Atlético-GO e Criciúma, com passagens frequentes pela Série B, talvez estejam mais preparados para enfrentar esse desafio.

Histórico de Rebaixamentos dos Clubes

No cenário histórico, muitos clubes tradicionais já passaram pela experiência do rebaixamento. Este ano, o Criciúma, com cinco descensos (1988, 1997, 2004, 2014, 2024), é o mais rebaixado entre os que caíram, seguido pelo Atlético-GO, com quatro quedas (2012, 2017, 2022, 2024). Clubes como Coritiba e América-MG também experimentam esse vai-e-vem frequente, cada um com sete quedas recentes.

América: 7 rebaixamentos (1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018, 2023) Coritiba: 7 rebaixamentos (1989, 1993, 2005, 2009, 2017, 2020, 2023) Goiás: 7 rebaixamentos (1982, 1993, 1998, 2010, 2015, 2020, 2023) Vitória: 6 rebaixamentos (1982, 1991, 2004, 2010, 2014, 2018) Sport: 6 rebaixamentos (1989, 2002, 2009, 2012, 2018, 2021) Santa Cruz: 5 rebaixamentos (1988, 1993, 2001, 2006, 2016) Avaí: 5 rebaixamentos (2011, 2015, 2017, 2019, 2022) Criciúma: 5 rebaixamentos (1988, 1997, 2004, 2014, 2024) Athletico PR: 4 rebaixamentos (1989, 1993, 2011, 2024) Fortaleza: 4 rebaixamentos (1983, 1993, 2003, 2006) Vasco: 4 rebaixamentos (2008, 2013, 2015, 2020) Bahia: 4 rebaixamentos (1997, 2003, 2014, 2021) Atlético-GO: 4 (2012, 2017, 2022, 2024) América RN: 3 rebaixamentos (1982, 1998, 2007) CSA: 3 rebaixamentos (1982, 1983, 2019) Figueirense: 3 rebaixamentos (2008, 2012, 2016) Guarani: 3 rebaixamentos (1989, 2004, 2010) Joinville: 3 rebaixamentos (1982, 1983, 2015) Náutico: 3 rebaixamentos (1994, 2009, 2013) Paraná: 3 rebaixamentos (1999, 2007, 2018) Paysandu: 3 rebaixamentos (1983, 1995, 2005) Ponte Preta: 3 rebaixamentos (2006, 2013, 2017) Portuguesa: 3 rebaixamentos (2002, 2008, 2013) Botafogo: 3 rebaixamentos 2002, 2014, 2020) Grêmio: 3 rebaixamentos (1991, 2004, 2021) Juventude: 3 rebaixamentos (1999, 2007, 2022) Ceará: 3 rebaixamentos (1993, 2011, 2022) Botafogo-SP: 2 rebaixamentos(1999, 2001) Bragantino: 2 rebaixamentos(1996, 1998) Cuiabá: 1 rebaixamento (2024)

Clubes que Escaparam do Rebaixamento

Na última rodada, Bragantino, Fluminense e Atlético se salvaram da queda. Essas equipes asseguraram sua permanência na elite com resultados estratégicos e uma combinação de fatores que prejudicaram concorrentes como o Athletico-PR. A acirrada disputa pela permanência mostrou a imprevisibilidade do futebol e a intensidade até os últimos momentos do campeonato.

Expectativas para o Futuro da Série A

Com os rebaixamentos confirmados, os clubes agora focam em retornar à elite já em 2026. Aqueles que permanecem na Série A têm a chance de fortalecer seus times visando um futuro mais competitivo. Novamente, os clubes que avançarem da Série B buscarão firmar suas posições na primeira divisão, trazendo novas emoções e desafios para os próximos campeonatos.