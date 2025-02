Por que Zé Rafael ainda não foi anunciado pelo Santos

O Santos tem a negociação encaminhada com o rival Palmeiras pela contratação de Zé Rafael. O jogador já utiliza as dependências do Peixe, mas ainda não foi anunciado oficialmente como reforço. Isso porque Zé sofre com um problema na coluna e ainda precisará passar por uma cirurgia.

“O departamento médico do Palmeiras com o do Santos entenderam que deveria ser feita uma cirurgia rápida na coluna, onde o atleta possa realizar o procedimento e estar bem e livre para atuar de forma normal. Isto incomoda bastante no momento de hoje. Chegamos neste denominador. O prazo, segundo os médicos, é de cerca de dois a dois meses e meio para se chegar a uma conclusão. Portanto, três meses”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, à rádio Bandeirantes.

De acordo com Teixeira, Zé Rafael sofre com o problema na coluna desde o ano passado e seu desempenho ao longo da temporada foi afetado.

Zé Rafael deve assinar com o Santos até o fim de 2027, em negociação na casa dos R$ 15 milhões junto ao Palmeiras. Apenar da situação encaminhada, o atleta foi inscrito pelo Verdão no Campeonato Paulista e por isso não poderá jogar a competição por outra equipe. O Peixe planeja se aproveitar do tempo para resolver a situação.

“Os médicos dizem que é um procedimento normal, a tendência é de que a contratação seja confirmada”, disse Teixeira, garantindo o anúncio de Zé Rafael após o processo cirúrgico.

O jogador já utiliza as instalações do clube e, inclusive, chegou a conhecer Neymar pessoalmente ao longo da semana.