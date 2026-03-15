O Coritiba fez a festa de quase 28 mil torcedores na noite deste domingo (15) ao vencer o Remo por 1 a 0, no estádio Couto Pereira. Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coxa contou com a estrela do atacante Pedro Rocha para garantir sua primeira vitória como mandante na competição.

O resultado positivo consolida o bom momento da equipe paranaense, que agora figura entre os seis melhores colocados do torneio nacional.

O gol solitário e a tensão inicial

A partida começou com as duas equipes se estudando, mas o time da casa logo impôs seu ritmo. Aos 24 minutos da primeira etapa, a insistência alviverde foi recompensada: JP Chermont fez um belo cruzamento pela direita e Pedro Rocha, bem posicionado, completou de primeira para abrir o placar e explodir o Couto Pereira.

O Remo tentou reagir, mas sofreu um baque aos 33 minutos, quando o lateral João Lucas precisou ser substituído por lesão, deixando o gramado aos prantos. Antes do intervalo, o goleiro Marcelo Rangel ainda salvou os visitantes com uma defesa espetacular após cabeceio de Sebastián Gómez.

Susto, gol anulado e controle alviverde

Na volta para o segundo tempo, o Remo se lançou ao ataque em busca do prejuízo e chegou a assustar. Aos 13 minutos, Alef Manga balançou as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento do atacante, anulando o lance. Pouco depois, Vitor Bueno soltou uma bomba da intermediária, exigindo grande defesa do goleiro Pedro Rangel, que espalmou para longe e garantiu a segurança da meta coxa-branca.

Na reta final, o técnico Seabra promoveu alterações para oxigenar o time e administrar a vantagem. O relógio tornou-se o maior inimigo da equipe paraense, que esbarrou na sólida marcação dos donos da casa. Com o apito final, o Coritiba celebrou não apenas os três pontos, mas a ascensão para a sexta colocação na tabela, embalando de vez na Série A.