O Palmeiras entra em campo neste domingo, 15, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Mirassol no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e promete um duelo interessante entre um candidato ao título e um visitante indigesto que ainda não sabe o que é perder na competição.

A busca pela liderança alviverde

Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o time da casa faz um início de campanha sólido. Ocupando a vice-liderança com 10 pontos conquistados — fruto de três vitórias, um empate e uma derrota —, o Verdão quer usar a força de sua torcida para somar mais três pontos e assumir a ponta da tabela. Apesar de um tropeço recente, a equipe paulista confia no peso do seu elenco para ditar o ritmo do confronto e manter a postura ofensiva característica de seu treinador.

O desafio do invicto Leão

Do outro lado, o Mirassol chega à capital paulista com uma marca de respeito. A equipe dirigida por Rafael Guanaes está na 11ª colocação com seis pontos, somando uma vitória e três empates. Sem nenhuma derrota até aqui, o time do interior paulista, que disputa sua segunda temporada na elite nacional, tem se mostrado um adversário taticamente disciplinado. A aposta é em uma defesa sólida para frustrar os favoritos e garantir pontos fundamentais na luta pela permanência na primeira divisão.

Onde assistir e arbitragem

O confronto terá arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima (PE). Os torcedores que não puderem comparecer ao Allianz Parque terão diversas opções para acompanhar a partida. A transmissão ao vivo será realizada pelo canal fechado SporTV e pelo Premiere, no pay-per-view. Além disso, o jogo estará disponível via streaming no Globoplay. Fãs que residem fora do país poderão assistir pelo Globoplay Internacional ou pela plataforma Fanatiz.