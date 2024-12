Palmeiras x Fluminense: horário, escalações e onde assistir

No próximo domingo, 8 de dezembro de 2024, o Allianz Parque em São Paulo será palco de um embate crucial entre Palmeiras e Fluminense, válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Palmeiras mira o título nacional, o Fluminense luta para fugir do rebaixamento em uma partida que promete fortes emoções.

Publicidade

Uma vitória do Palmeiras pode garantir o campeonato, dependendo do resultado do jogo entre Botafogo e São Paulo. Por outro lado, o Fluminense precisa vencer ou empatar para assegurar sua posição na elite do futebol brasileiro. O estádio, que recebe mais de 43 mil torcedores, estará repleto, aumentando a expectativa e a pressão sobre os jogadores.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Aonde Assistir Palmeiras vs Fluminense?

Os fãs podem assistir ao jogo ao vivo no canal SporTV e pelo Premiere, através do sistema pay-per-view. A partida começa às 16h, horário de Brasília, cativando os entusiastas do futebol em diversos países.

Desempenho Recentes das Equipes

Historicamente, o Palmeiras lidera nos confrontos diretos, com 54 vitórias contra 33 do Fluminense, além de 14 empates. Atualmente, o Palmeiras apresenta boa forma, somando três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O Fluminense, por sua vez, está em uma fase mais complicada, com duas derrotas e três empates nos últimos confrontos.

Desfalques Importantes

No Palmeiras, Vitor Reis está suspenso, com Piquerez e Bruno Rodrigues fora por lesão. Abel Ferreira, técnico do Verdão, contará com o retorno de Gustavo Goméz na zaga. O Fluminense tem quatro desfalques: Felipe Melo, Facundo Bernal, Ignácio e Lelê, desafiando o técnico Mano Menezes a buscar soluções para somar pontos cruciais.

Publicidade

Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Flaco López e Estêvão.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Germán Cano e Serna.

O Allianz Parque como Aliado para o Palmeiras?

Com uma forte campanha, o Palmeiras desponta como favorito, contando com o apoio da torcida e a força do Allianz Parque. O Fluminense precisa superar adversidades e a pressão da torcida adversária para evitar o rebaixamento. Este confronto não só definirá destinos opostos para as equipes, mas também intensificará a emoção e competitividade nesta última rodada do campeonato.