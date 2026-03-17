O Palmeiras recebe o Botafogo nesta quarta-feira, 18, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades completamente distintas na competição.

Onde assistir a Palmeiras x Botafogo

O confronto promete ser um teste de fogo para os visitantes e uma grande oportunidade de consolidação para os donos da casa. Os torcedores poderão acompanhar todos os lances desta partida decisiva ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view e streaming.

Atuando diante de sua torcida, o time alviverde chega embalado. Atualmente na vice-liderança do torneio com 13 pontos, o Verdão soma quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota até aqui.

A forma recente impressiona, com quatro triunfos nos últimos cinco jogos, mostrando a força do elenco que busca assumir a ponta da tabela nesta rodada. A expectativa da torcida é de uma atuação dominante, embora a comissão técnica pregue cautela, ciente de que enfrentará um time desesperado por pontos.

Do outro lado, o cenário é de pura tensão. O clube carioca amarga a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com apenas três pontos conquistados. Com uma campanha de uma vitória e três derrotas, a equipe vem de uma sequência negativa de três reveses consecutivos, incluindo uma dura derrota por 3 a 0 no clássico contra o Flamengo na rodada anterior.