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Athletic-MG x Botafogo-SP (14-09-2025)

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O Palmeiras garantiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo na noite desta quarta-feira (18), no Allianz Parque. Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde aproveitou a expulsão de Medina ainda na etapa inicial para construir o placar com gols de Andreas Pereira e Arias.

Mesmo com um a menos, os cariocas demonstraram valentia, descontaram com o ex-palmeirense Danilo e mantiveram a tensão até o apito final, mas não evitaram o quarto revés consecutivo na competição.

Apoiado por sua torcida, o Palmeiras começou a partida pressionando a saída de bola adversária e não demorou a colher os frutos. Logo aos nove minutos, em rápida transição pelo meio, Flaco López cruzou rasteiro da esquerda e Andreas Pereira apareceu de frente para chapar no canto esquerdo, contando com um leve desvio em Allan para abrir o placar.

O Botafogo, comandado pelo auxiliar Pablo de Muner, encontrava enormes dificuldades para sair do campo defensivo e via o time da casa empilhar aproximações perigosas.

A situação da equipe carioca, que já era delicada, tornou-se dramática aos 43 minutos. Arias, um dos grandes destaques da noite, arrancou em velocidade pela esquerda, deixou Medina para trás e foi derrubado na entrada da área.

Como último homem, o defensor botafoguense recebeu o cartão vermelho direto, deixando os visitantes com dez em campo antes mesmo do intervalo.

Brilho colombiano e a Lei do Ex

Na volta para o segundo tempo, o cenário parecia se desenhar para uma goleada tranquila. Aos sete minutos, Andreas Pereira acionou Arias pelo meio. O colombiano carregou com liberdade, ajeitou para a perna canhota e bateu firme para marcar o seu primeiro gol com a camisa alviverde, ampliando a vantagem para 2 a 0.

No entanto, o Botafogo mostrou resiliência. Mesmo em desvantagem numérica e no placar, a equipe se lançou ao ataque com coragem. Aos 13 minutos, a famosa Lei do Ex puniu os donos da casa: Danilo, cria da base palmeirense, tabelou com Matheus Martins na entrada da área, encontrou espaço entre os defensores e finalizou no cantinho para diminuir.

O gol botafoguense mudou o clima no Allianz Parque. O Palmeiras passou a apostar nas transições rápidas para matar o jogo, mas pecou excessivamente nas finalizações. Aos 20 minutos, Maurício recebeu livre pelo meio, invadiu a área sozinho e bateu para fora, desperdiçando uma chance incrível.

Na reta final, o goleiro Raul ainda brilhou ao espalmar um chute à queima-roupa de Larson, mantendo o Glorioso vivo até os acréscimos.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 15 jogos de invencibilidade em casa, alcança os 16 pontos e segue na caça ao líder São Paulo, seu adversário no clássico da próxima rodada. Já o Botafogo amarga sua quarta derrota seguida, permanece com apenas três pontos na zona de rebaixamento e buscará a reabilitação fora de casa contra o Red Bull Bragantino.