Palmeiras tem sequência decisiva em outubro; confira agenda

O Palmeiras segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e sonhando também com o tetracampeonato da Libertadores. O Verdão tem no mês de outubro uma sequência de jogos decisiva para a sua reta final de temporada: São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e LDU de Quito.

Após vencer o Vasco por 3 a 0 dentro de casa, o Palmeiras segue na vice-liderança do Brasileirão, atrás somente do Flamengo, por dois pontos. Logo atrás vem o Cruzeiro, com um jogo a mais, porém também a dois pontos de distância.

Na próxima rodada, o Verdão tem o clássico Choque-Rei contra o São Paulo, no MorumBis. Contudo, o Palmeiras também joga contra Juventude e Bragantino para se manter na corrida pelo título.

No entanto, é a sequência de jogos já no final de outubro que preocupa a equipe de Abel Ferreira. Isso porque o Palmeiras terá pela frente dois confrontos diretos pelo título do Brasileirão intercalando com as semifinais decisivas da Libertadores.

O Palmeiras encara o Flamengo no final de semana do dia 19, no Maracanã. No meio de semana, faz o primeiro jogo com a LDU de Quito. No final de semana seguinte, é a vez de pegar o Cruzeiro. Para fechar outubro, o Verdão decide a classificação na Libertadores dentro de casa, contra a LDU de Quito.

Caso vença os jogos do Brasileirão, o Palmeiras não apenas assume a liderança como também abre uma margem de vantagem. No entanto, a prioridade deve ser a Libertadores.

O calendário do Palmeiras em outubro

São Paulo x Palmeiras – 05/10 (Brasileirão)

Palmeiras x Juventude – 11/10 (Brasileirão)

Palmeiras x Bragantino – 15/10 (Brasileirão)

Flamengo x Palmeiras – 19/10 (Brasileirão)

LDU x Palmeiras – 23/10 (Libertadores)

Palmeiras x Cruzeiro – 26/10 (Brasileirão)

Palmeiras x LDU – 30/10 (Libertadores)

