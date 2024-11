Palmeiras fica na bronca com a arbitragem: ‘Está cada vez pior’

O Palmeiras ficou na bronca com Wilton Pereira Sampaio na derrota decisiva por 3 a 1 para o Botafogo, nesta terça-feira, 27, no Allianz Parque. Após o jogo, o zagueiro Gustavo Gómez criticou fortemente a arbitragem por conta do primeiro gol alvinegro, que se originou de um escanteio inexistente. O técnico Abel Ferreira também destacou o episódio em coletiva.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“Começamos muito bem o jogo, criamos para fazer o gol, mas não fomos eficazes. Eles fizeram um gol de um escanteio que achamos que não foi, mas o árbitro é Fifa. Achamos que é o melhor, não gosto de reclamar, mas o árbitro Fifa tem que treinar e melhorar. Achei os últimos jogos dele muito fracos. Ele tem que melhorar, o Sampaio está cada vez pior”, disse Gustavo Gómez, na saída de campo.

Publicidade

O lance em questão aconteceu aos 18 minutos do primeiro tempo. Pelo alto, Gregore dividiu com Marcos Rocha e a bola foi pela linha de fundo. Apesar do escanteio marcado, o desvio foi do jogador botafoguense. A comissão técnica do Palmeiras reclamou de forma imediata com o bandeirinha.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Abel Ferreira tocou no assunto de forma rápida: “O primeiro gol do nosso adversário surge de dois escanteios inexistentes. Estou errado? Acontece, sorte do nosso adversário”.

Apesar da derrota, o Palmeiras ainda segue na corrida pelo título do Brasileirão. Para isso, o Verdão precisa tirar o três pontos de vantagem do Botafogo nas duas últimas rodadas.