De volta ao Brasileirão após muito tempo, o Remo tem um início de campeonato dentro da sua realidade. Ainda sem vencer, empatou quatro jogos e ao menos segue fora da zona de rebaixamento. Após o empate contra o Inter, dentro de casa, o técnico Osório falou sobre o sistema defensivo da equipe, que tem sido vazado, e confirmou um jogador fora dos planos.

“O Sávio é muito bom jogador, muito bom, mas, indisciplinado, e hoje, no meu time, não quero jogadores indisciplinados. Eu quero um time de atletas comprometidos com o Remo. Boa sorte, seguramente vai encontrar outro time, porque joga muito bem, mas, eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time”, disse o técnico Osório.

Sávio fez um único jogo pelo Remo no Brasileirão, no empate por 3 a 3 com o Atlético Mineiro, quando ainda acabou substituído. Desde então, o defensor está afastado por indisciplina.

O técnico colombiano ainda completou: “Eu tenho que encontrar uma solução. Eu busco Kayky, Léo Andrade, e hoje, pela primeira vez, Braian Cufré, que eu acho que vai dar certo. Com o próximo zagueiro, que chega esta semana, eu sou otimista, que vamos melhorar”, fazendo referência ao mercado e as movimentações do Remo na janela.

Passadas quatro rodadas do campeonato, e com alguns times ainda por jogar, o Remo tem uma das piores defesas da competição. O Leão Azul foi vazado em todos os jogos até agora e soma oito gols sofridos – mesmo número que o Galo e apenas um gol a menos que o Cruzeiro.

Osório espera contar com o zagueiro Duplexe Tchamba para a sequência do Brasileirão. De acordo com o diretor de futebol, em entrevista para a Rádio Liberal+, o camaronês de 25 anos, que estava no Casa Pia (de Portugal), deve assina seu contrato nos próximos dias.