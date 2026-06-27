Na manhã deste sábado (27), o Operário-PR fez valer o fator casa e venceu o América-MG por 1 a 0, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o gol solitário de Moraes, que saiu do banco de reservas ainda nos minutos iniciais, garantiu mais três pontos para o Fantasma. O resultado consolida a boa fase dos paranaenses e agrava a crise do Coelho, que permanece amargando a lanterna da competição.

Goleiros brilham em primeiro tempo movimentado

O jogo começou com alta intensidade e um susto logo aos quatro minutos para os donos da casa, quando Aylon sentiu uma lesão e precisou ser substituído por Moraes — uma troca que se provaria decisiva para a história da partida. O Operário pressionou e quase abriu o placar aos 6 minutos, após uma falha da defesa mineira que deixou Pablo com o gol vazio, mas o centroavante desperdiçou a chance clara.

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A partir daí, o goleiro Gustavo, do América, assumiu o protagonismo. Ele operou verdadeiros milagres em finalizações venenosas de Pablo e Boschilia, mantendo o zero no placar. Do outro lado, Vágner também trabalhou bem ao espalmar uma pancada de Gabriel Barros de fora da área, garantindo que o empate persistisse até o intervalo em um jogo de muita transpiração e boas defesas.

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O herói improvável e o golpe fatal

Na volta para a segunda etapa, o América-MG tentou adiantar a marcação e assustou logo no início em uma cobrança de falta de Segovia que exigiu defesa de Vágner. No entanto, a eficiência cirúrgica do Fantasma falou mais alto. Aos 19 minutos, a insistência paranaense foi recompensada: Doka cruzou a bola na área, Pablo se redimiu do erro no primeiro tempo com um desvio providencial no primeiro pau, e Moraes apareceu livre para completar de cabeça para o fundo das redes, explodindo a torcida no Germano Kruger.

Desespero mineiro e chance de ouro desperdiçada

Em desvantagem e vendo o fantasma do rebaixamento assombrar, o técnico Umberto Louzer promoveu alterações para lançar o Coelho ao ataque. A grande chance do empate veio aos 34 minutos, quando Léo Alaba roubou a bola no campo ofensivo e saiu cara a cara com Vágner. Contudo, o atacante chutou em cima do goleiro, desperdiçando a oportunidade que poderia mudar o rumo do jogo.

Nos minutos finais, o nervosismo tomou conta da equipe mineira. A frustração pela ineficiência ofensiva resultou em uma chuva de cartões amarelos por faltas duras e reclamações (Eduardo Person, Yago e Paulo Victor foram punidos), enquanto o Operário apenas administrou a posse de bola com inteligência para confirmar a vitória até o apito final.

Próximos compromissos

Com o triunfo, o Operário-PR ganha força na parte de cima da tabela e se prepara para visitar o Athletic-MG na próxima rodada. Já o América-MG, cada vez mais afundado na última colocação, buscará um milagre fora de casa contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

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