Onde assistir à Grêmio x Ferroviária no Brasileirão Feminino

O Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 está em sua segunda rodada e traz um confronto emocionante entre Grêmio e Ferroviária. O jogo acontecerá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 19h do dia 26 de março. A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado Sportv, permitindo que os fãs acompanhem cada lance.

Publicidade

O Grêmio, que busca se recuperar após uma derrota apertada para o Cruzeiro por 4 a 3, entra em campo com algumas baixas importantes. A equipe comandada por Thaissan Passos não contará com a zagueira Tayla e a lateral Dani Barão, ambas suspensas, além de Katielle, que está fora por protocolo de concussão. Já a Ferroviária, liderada por Jéssica de Lima, chega confiante após uma vitória expressiva de 7 a 0 sobre o Sport.

Atletas do Grêmio feminino – Fonte: Instagram/@guriasgremistas

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

As escalações são sempre um ponto de interesse para os torcedores, pois definem a estratégia e o potencial desempenho das equipes. Para o Grêmio, a provável formação inclui Raissa no gol, com Shashá, Brito (ou Karol Arcanjo), Mónica Ramos e Raissa Bahia compondo a defesa. No meio-campo, Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini devem atuar, enquanto o ataque pode contar com Giovaninha, Maria Dias (ou Drika) e Yamila Rodríguez.

Publicidade

Por outro lado, a Ferroviária deve entrar em campo com Luciana no gol. A defesa será formada por Kati, Luana, Andressa e Barrinha. No meio, Cris, Raquel e Micaelly são esperadas, enquanto o ataque deve ser composto por Darlene, Mariana Santos e Millene Fernandes. A técnica Jéssica de Lima não tem desfalques confirmados, o que dá à equipe uma vantagem estratégica.

Onde assistir e o que esperar do confronto?

Os torcedores poderão assistir ao confronto entre Grêmio e Ferroviária pelo Sportv, que fará a transmissão ao vivo. Este jogo promete ser uma disputa acirrada, com o Grêmio buscando reverter a má sorte da primeira rodada e a Ferroviária tentando manter sua posição de liderança no campeonato.

Com a Ferroviária em excelente forma e o Grêmio determinado a conquistar sua primeira vitória, o confronto promete ser emocionante. As Gurias Gremistas terão que superar suas ausências e jogar com inteligência para enfrentar uma Ferroviária que vem embalada por uma vitória contundente.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.