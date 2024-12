O que o Fluminense precisa para não ser rebaixado hoje?

O Fluminense terá um confronto crucial neste domingo, 8 de dezembro, contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A equipe carioca luta para não ser rebaixada, necessitando de pontos e também de uma combinação favorável de resultados em outras partidas para garantir sua permanência na Série A.

Publicidade

O cenário é desafiador para o Fluminense. Para evitar o rebaixamento, o time precisa torcer para que o Red Bull Bragantino não vença o Criciúma em casa, ou que o Athletico-PR perca para o Atlético-MG, em Minas Gerais. Caso uma dessas condições seja atendida, o Tricolor estará salvo da queda.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Chances de Permanência do Fluminense na Série A

Para assegurar sua permanência na Série A sem depender de outros resultados, o Fluminense precisa conquistar pelo menos um empate contra o Palmeiras. Um ponto em São Paulo garante ao Tricolor a continuidade na elite do futebol brasileiro, considerando os critérios de desempate. O confronto entre Atlético-MG e Athletico-PR pode ser decisivo, pois garante que uma dessas equipes termine atrás do Fluminense em número de vitórias ou pontuação.

Entretanto, jogar no Allianz Parque tem sido uma tarefa árdua para o Fluminense. Em 10 jogos no estádio, o time carioca venceu apenas uma vez, acumulando nove derrotas e um empate. Essa estatística, apesar de negativa, serve de motivação para buscar um resultado positivo fora de casa.

Retrospectiva e Impacto no Campeonato

A campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro deste ano foi marcada por irregularidades nas 37 rodadas já disputadas. A equipe acumulou 43 pontos, com 11 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. O ataque marcou 32 gols, enquanto a defesa sofreu 39, números que colocam o time em uma posição delicada na tabela.

Publicidade

Essas estatísticas refletem os altos e baixos do time na competição, exigindo estratégias bem definidas da equipe e da comissão técnica do Fluminense para o confronto com o Palmeiras. A história apresenta um grande desafio, mas também a chance de uma importante vitória fora de casa.

Estratégia para Evitar o Rebaixamento

Para que o Fluminense não dependa de resultados dos rivais, a vitória ou um empate são fundamentais. O resultado do jogo entre Atlético-MG e Athletico-PR é relevante; uma derrota ou empate do Athletico-PR, combinado com um resultado positivo do Flu, melhora significativamente sua situação.

A jornada do Fluminense nesta última rodada do Brasileirão é mais do que um jogo; é a defesa de sua tradição como um dos clubes mais importantes do Brasil. O desfecho no Allianz Parque será decisivo para a continuidade do time carioca na primeira divisão. A torcida, consciente da dificuldade, confia que a equipe superará os desafios e evitará o descenso.