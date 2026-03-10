O São Paulo está perto de anunciar Roger Machado como novo treinador da equipe. O gaúcho chega para substituir Hernán Crespo, que foi demitido na manhã da última segunda-feira, 9, por desavenças com a diretoria. O novo comandante chegou à capital paulista nesta manhã e já falou como novo comandante tricolor.

“Minha sensação é de muita felicidade e de muita alegria. Eu sei que é um desafio muito grande, eu sei o tamanho do São Paulo e estou muito motivado com essa oportunidade”, contou aos jornalistas presentes ao aeroporto de Congonhas.

Quem é Roger Machado

Roger Machado foi um lateral-esquerdo de sucesso nos anos 1990, especialmente no Grêmio, clube pelo qual conquistou a Libertadores de 1995. Também brilhou pelo Fluminense, ao fazer o gol do título da Copa do Brasil de 2007.

Roger começou a sua carreira como treinador no futebol gaúcho, em clubes como o Juventude, Novo Hamburgo e Grêmio. Fora do Rio Grande do Sul, o treinador teve passagens por Atlético-MG, Palmeiras e Bahia.

Nos últimos anos, Roger voltou ao Tricolor Gaúcho na Série B, em 2022, e se destacou no Juventude em 2024. O último trabalho do técnico foi no Internacional, entre julho de 2024 e setembro de 2025. Acabou demitindo meses depois de ser campeão gaúcho.