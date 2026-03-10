O São Paulo está perto de anunciar Roger Machado como novo treinador da equipe. O gaúcho chega para substituir Hernán Crespo, que foi demitido na manhã da última segunda-feira, 9, por desavenças com a diretoria. O novo comandante chegou à capital paulista nesta manhã e já falou como novo comandante tricolor. 

“Minha sensação é de muita felicidade e de muita alegria. Eu sei que é um desafio muito grande, eu sei o tamanho do São Paulo e estou muito motivado com essa oportunidade”, contou aos jornalistas presentes ao aeroporto de Congonhas. 

Quem é Roger Machado

Roger Machado foi um lateral-esquerdo de sucesso nos anos 1990, especialmente no Grêmio, clube pelo qual conquistou a Libertadores de 1995. Também brilhou pelo Fluminense, ao fazer o gol do título da Copa do Brasil de 2007.

Roger começou a sua carreira como treinador no futebol gaúcho, em clubes como o Juventude, Novo Hamburgo e Grêmio. Fora do Rio Grande do Sul, o treinador teve passagens por Atlético-MG, Palmeiras e Bahia.

Nos últimos anos, Roger voltou ao Tricolor Gaúcho na Série B, em 2022, e se destacou no Juventude em 2024. O último trabalho do técnico foi no Internacional, entre julho de 2024 e setembro de 2025. Acabou demitindo meses depois de ser campeão gaúcho. 

Roger, do Grêmio, disputando lance com Kim, do Atlético Mineiro, durante o último jogo da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2002, no Olímpico - Edison Vara/PLACAR
Grêmio em foto icônica de PLACAR na final da Libertadores de 1995. Roger é o segundo da fila de cima.
Roger: 'enxergo uma partida de futebol como um grande círculo gigante - Diego Vara/Placar
Time posado do Grêmio, antes do jogo contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Roger é o último da fila de cima - PLACAR
Roger: 'enxergo uma partida de futebol como um grande círculo gigante - Diego Vara/Placar
Time posado do Fluminense, campeão da Copa do Brasil, jogo contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli. Em pé: Thiago Silva, Romeu, Anderson, Cícero, Ricardo Berna, Rafael Moura, Fernando Henrique, Carlinhos e Roger. Agachados: Carlos Alberto, David, Thiago Neves, Lenny, Alex Dias, Arouca, Fabinho, Júnior Césr e Adriano Magrão PLACAR
No banco de reservas, uma espécie de cavaleiro solitário na elite nacional - Diego Vara/Placar
Time do Grêmio posado, campeão da Recopa Sul-Americana. Roger é o sexto (da esq. para a dir.) na fila de cima - PLACAR
Luiz Felipe Scolari, técnico do Grêmio, posa ao lado de seus jogadores após o título da Copa Libertadores da América de 1995. Roger é o terceiro da fila de baixo, da direita para a esquerda - PLACAR
Roger, do Grêmio, disputando lance com Alex Mineiro, do Atlético Paranaense, durante o Brasileirão de 2001 - Edison Vara/PLACAR
Roger, do Grêmio, contra o São Paulo, pelo Brasileirão de 2001 no Morumbi - Renato Pizzutto/PLACAR
