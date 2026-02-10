O goleiro Gabriel Brazão tem sido uma peça fundamental na defesa do Santos, mas sua sequência de jogos envolve um esforço que vai além das quatro linhas. De acordo com apuração do portal Ge, o arqueiro convive com dores físicas desde 2024, atuando muitas vezes no sacrifício para não desfalcar a equipe. Ainda segundo a matéria, hoje o jogador se queixa de dores no músculo adutor da coxa direita.

O cenário médico de Brazão

Desde que assumiu a titularidade da meta santista, após a grave lesão de João Paulo, que rompeu o tendão de Aquiles em maio de 2024, Brazão tem demonstrado resiliência. As dores, que o acompanham há dois anos, exigem um trabalho intenso de recuperação pós-jogo e tratamento. Segundo o Ge, quando o goleiro sente algum incômodo, ele é preservado dos treinos em campo para tratar as dores e, consequentemente, possa seguir na titularidade da meta santista.

Sequência decisiva em 2026

O Peixe vive um momento de pressão no início da temporada de 2026 e se prepara para uma sequência exigente. A equipe terá pela frente um confronto fora de casa contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira, 12, pelo Campeonato Brasileiro. Logo em seguida, recebe o Velo Clube no domingo, 15, em partida decisiva pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

No estadual, o time luta para garantir vaga no mata-mata, e a recente vitória sobre o Noroeste, por 2 a 1, deu novo fôlego à equipe. Para essa maratona de jogos, a presença de Brazão é vista como crucial, e a tendência é que o Santos continue administrando a situação física do goleiro dia a dia.