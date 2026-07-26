Neste sábado, 25, o Santos empatou em 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro. Os dois gols do Peixe foram anotados por Neymar, que usou a comemoração do primeiro deles para imitar um jogador de cartas.

Isso porque, o camisa 10 recebeu diversas críticas por ter participado de um torneio de poker, em semana na qual esteve ausente de partida do Santos contra o Universidad Central, da Venezuela.

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Antes mesmo da reestreia pós-Copa de hoje, ele já havia justificado o caso por meio das redes sociais: “Estava aqui me preparando para o segundo treino e lembrei que na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado poker. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos.”

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Segundo Neymar, ele estava de folga. “Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida”, completou o craque.

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