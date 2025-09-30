Neymar ainda joga em 2025? O que se sabe sobre a lesão do craque do Santos

Camisa 10, que tem contrato com o Peixe até o fim deste ano, sofre com lesão no músculo reto femoral da coxa direita

A lesão muscular de Neymar é uma incógnita. Enquanto as projeções mais pessimistas apontam que o craque pode nem jogar mais na temporada 2025, o Santos confia na recuperação do atacante. O presidente Marcelo Teixeira disse na noite da última segunda-feira, 29, na reinauguração do hotel Recanto Alvinegro, no CT Rei Pelé, que o jogador segue as orientações da equipe médica alvinegra.

Neymar, vindo de uma temporada de recuperação, sofreu uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita, o “músculo do chute”, como se diz no jargão do futebol, no último 18 de setembro. O jogador trabalha para voltar aos gramados o quanto antes.

“O departamento médico tem feito as orientações, assim como o departamento de saúde envolvido. Ele tem feito a recuperação tanto no clube quanto na sua casa, as orientações são sempre cumpridas pelo atleta. A previsão, não temos como assegurar, mas alguns estão noticiando que ele não atua mais no Brasileirão, não é essa a informação que tenho”, disse Teixeira.

O mandatário santista também disse desconhecer uma suposta falta de empenho do atleta para se recuperar. Teixeira revelou que conversa constantemente com o jogador e o pai do atleta.

“Desconheço que o Neymar esteja desmotivado ou decepcionado. Conversei particularmente com ele, converso com o pai e os profissionais que estão envolvidos na sua recuperação e todos deixam claro que o jogador está muito concentrado no sentido de que haja uma recuperação o mais rápido possível”, disse.

Neymar tem contrato com o Peixe até o fim deste ano. As conversas de renovação ainda não foram iniciadas, segundo o presidente santista.

