Na noite desta sexta-feira (17), o Mirassol venceu o Grêmio por 2 a 1 no estádio José Maria de Campos Maia, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Leão construiu o resultado com uma atuação contundente no primeiro tempo e precisou mostrar resiliência defensiva na etapa final para segurar a reação da equipe gaúcha, garantindo pontos vitais na luta contra a zona de rebaixamento.
Estreia com estrela e alívio no VAR
O jogo começou movimentado, com o time da casa tomando a iniciativa. A recompensa veio aos 16 minutos, e com requintes de emoção para um estreante. Após cruzamento rasteiro de Igor Formiga pela direita, o ex-Londrina Bruno Santos se jogou de carrinho, errou o primeiro contato com a bola, mas, mesmo caído, conseguiu empurrar para o fundo das redes. O clima esquentou aos 35 minutos, quando Denilson puxou Gabriel Mec e recebeu o cartão vermelho direto. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro Bruno Arleu de Araújo mudou a cor do cartão para amarelo, salvando o Mirassol de jogar com um a menos. O alívio se transformou em festa logo em seguida: aos 40 minutos, o próprio Denilson achou um belo passe para Edson Carioca, que dominou livre na marca do pênalti e bateu rasteiro para ampliar a vantagem antes do intervalo.
Reação tricolor esbarra na defesa paulista
Insatisfeito com o rendimento de sua equipe, o Grêmio voltou para o segundo tempo com quatro alterações de uma só vez, acionando nomes como Braithwaite e Willian. A postura mais ofensiva dos visitantes esbarrou, inicialmente, em um Mirassol bem postado e que controlava o ritmo do jogo. A esperança tricolor renasceu aos 32 minutos, quando Tetê acionou Pavón, que tocou para o meio da área e encontrou Carlos Vinícius. O atacante finalizou no alto, sem chances para o goleiro Walter, diminuindo o placar. Nos minutos finais, o Grêmio rondou a área paulista em busca do empate, mas o sistema defensivo do Leão se fechou com eficiência para garantir o triunfo.
Com o resultado, o Mirassol ganha fôlego na parte inferior da tabela e agora se prepara para visitar o Vasco na próxima rodada do Brasileirão. Já o Grêmio, que segue em situação delicada na competição nacional, volta suas atenções para o meio de semana, quando encara o Bolívar pelos playoffs da Copa Sul-Americana, antes de receber o Fluminense pelo torneio de pontos corridos.