Sem atuar há um mês, Memphis volta a ser convocado pela Holanda

Camisa 10 alvinegro se recupera de lesão muscular e pode retornar no fim de semana antes de se apresentar para os jogos das Eliminatórias da Copa

Depay deve ser a novidade do TImão para a partida no fim de semana - Divulgação/Brasileirão

Memphis Depay está de volta à cena. O atacante do Corinthians foi convocado pela Holanda para os duelos contra Malta e Finlândia, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, e pode reforçar o Timão já neste sábado, 4, diante do Mirassol, na Neo Química Arena.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Ainda em fase final de transição física após um edema muscular na coxa direita, Depay vive a expectativa de reencontrar o torcedor corinthiano depois de quase um mês fora. Sua última partida foi no dia 10 de setembro, quando deixou o campo ainda no primeiro tempo contra o Athletico Paranaense, pelo decisivo confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

A contusão foi o desfecho de um período conturbado. Memphis se irritou com o planejamento do clube, que o escalou logo após dois jogos pela seleção holandesa e uma maratona de viagem de mais de 11 horas de volta ao Brasil. Exausto e sofrendo com o fuso-horário de seis horas à frente do horário de Brasília, o jogador acreditava que poderia ter sido poupado naquela ocasião.

Quando sentiu a lesão, o camisa 10 aguardou a substituição à beira do campo e deixou clara a frustração com a sequência que o levou à contusão. O problema o tirou de confrontos importantes, como a derrota para o Flamengo e o empate diante do Internacional.

Agora, mais descansado e recuperado, Depay deve retornar no fim de semana e, logo depois, embarcar para defender a Holanda. A equipe de Ronald Koeman lidera o Grupo G das Eliminatórias e encara Malta no dia 9 e a Finlândia no dia 12, em duelos decisivos pela vaga direta na Copa.

O Corinthians, por sua vez, aposta no retorno de seu camisa 10 para tentar retomar o bom momento e se afastar da zona de rebaixamento, buscando a primeira parte da tabela.