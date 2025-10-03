  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória

Brasileirão

Sem atuar há um mês, Memphis volta a ser convocado pela Holanda

Camisa 10 alvinegro se recupera de lesão muscular e pode retornar no fim de semana antes de se apresentar para os jogos das Eliminatórias da Copa

Publicado por: Heloísa Vasilian em 03/10/2025 às 12:13 - Atualizado em 03/10/2025 às 12:27
Sem atuar há um mês, Memphis volta a ser convocado pela Holanda
Depay deve ser a novidade do TImão para a partida no fim de semana - Divulgação/Brasileirão

Memphis Depay está de volta à cena. O atacante do Corinthians foi convocado pela Holanda para os duelos contra Malta e Finlândia, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, e pode reforçar o Timão já neste sábado, 4, diante do Mirassol, na Neo Química Arena.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Ainda em fase final de transição física após um edema muscular na coxa direita, Depay vive a expectativa de reencontrar o torcedor corinthiano depois de quase um mês fora. Sua última partida foi no dia 10 de setembro, quando deixou o campo ainda no primeiro tempo contra o Athletico Paranaense, pelo decisivo confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

Memphis foi substituido no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Furacão – Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press

A contusão foi o desfecho de um período conturbado. Memphis se irritou com o planejamento do clube, que o escalou logo após dois jogos pela seleção holandesa e uma maratona de viagem de mais de 11 horas de volta ao Brasil. Exausto e sofrendo com o fuso-horário de seis horas à frente do horário de Brasília, o jogador acreditava que poderia ter sido poupado naquela ocasião.

Quando sentiu a lesão, o camisa 10 aguardou a substituição à beira do campo e deixou clara a frustração com a sequência que o levou à contusão. O problema o tirou de confrontos importantes, como a derrota para o Flamengo e o empate diante do Internacional.

Agora, mais descansado e recuperado, Depay deve retornar no fim de semana e, logo depois, embarcar para defender a Holanda. A equipe de Ronald Koeman lidera o Grupo G das Eliminatórias e encara Malta no dia 9 e a Finlândia no dia 12, em duelos decisivos pela vaga direta na Copa.

O Corinthians, por sua vez, aposta no retorno de seu camisa 10 para tentar retomar o bom momento e se afastar da zona de rebaixamento, buscando a primeira parte da tabela.

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Brasileirão em janeiro: as mudanças da CBF para o novo calendário do futebol

Mais lidas

Série C e Série D: entenda os novos formatos das competições

Mais lidas

Copa do Brasil: como será a nova versão do torneio em 2026

Mais lidas

Mundial sub-20: do que a seleção brasileira precisa para se classificar

Mais lidas

Quais os desfalques e dúvidas de Ancelotti para convocar seleção brasileira?

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app