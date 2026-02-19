O futuro de Memphis Depay após a Copa do Mundo ainda é incerto. O atacante holandês tem contrato com o Corinthians até julho deste ano e, em meio a crise política e financeira do clube, ainda precisa sentar com os dirigentes para discutir uma possível renovação. Em entrevista à Romário TV, Memphis confirmou o interesse em permanecer no Brasil, mas também mostrou preocupação com a fase que vive o Timão fora dos campos.

“O Corinthians e eu temos que nos sentar à mesa, estou super aberto. Temos que discutir isso, o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura”, disse Memphis, sobre sua renovação de contrato.

“Atualmente, você vê no Brasil outros clubes gastando muito dinheiro em jogadores. Há seis ou sete anos, eles não faziam isso, não estavam aptos. Quando digo estrutura, digo pessoas que possuem um plano para 10 ou 15 anos”, completou.

O atacante holandês chegou ao Corinthians em 2024, livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid. Pelo Timão, foi campeão do Paulistão, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, participando de 34 gols em 70 jogos até aqui.

Com contrato até julho deste ano, em mês de Copa do Mundo, Memphis pode se despedir do Corinthians já em maio. O atacante ainda garantiu que mesmo que deixe o clube, tem casa no Brasil e vai continuar no país.

Corinthians: “Algo como o Barcelona ou United”

Não faltou elogios para a torcida do Corinthians, na primeira grande entrevista de Memphis atuando no Brasil. O holandês foi direto ao ser questionado pelo tetracampeão Romário: “É muito diferente. Eu já joguei em estádios grandes, no Camp Nou para 100 mil pessoas, e não vi o que eu vejo toda semana aqui”.

“A energia é diferente. É uma das coisas mais lindas, e que está próxima ao meu coração. Por isso eu amo jogar aqui, é o apoio e a energia”, completou.

Memphis ainda tentou comparar a Fiel Torcida e também o Timão com alguns clubes da Europa:

“Em termos de impacto e grandeza, seria algo como Barcelona ou Manchester United. Em termos de torcida, não dá para comparar com outro time, talvez o Manchester United porque tem torcedores espalhados pelo mundo, mas não com o mesmo amor e paixão pelo clube. Acho que o Corinthians tem muito potencial e espaço para ser maior e para alcançar uma rede global e um nome global”.