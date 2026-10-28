A instabilidade no comando técnico dos clubes brasileiros voltou a repercutir no exterior. Conforme análise publicada pelo jornal espanhol AS, o Campeonato Brasileiro foi classificado como um autêntico “triturador de treinadores” devido ao grande volume de demissões de técnicos registradas durante a temporada de 2026.

Por que o jornal espanhol ironizou a rotatividade?

De acordo com o diário espanhol, a rápida troca de comissões técnicas expõe um contraste no futebol do país. Enquanto as equipes nacionais preservam hegemonia esportiva em competições continentais, a tolerância interna para a manutenção de trabalhos a médio e longo prazo permanece mínima.

A publicação ressaltou que as rescisões contratuais frequentes ocorrem inclusive em agremiações com títulos recentes, evidenciando a fragilidade no planejamento esportivo das diretorias.

Qual é o impacto da pressão por resultados imediatos?

A cobertura internacional destacou que a sequência de demissões no Brasileirão não afeta apenas os times que brigam contra o rebaixamento. Clubes situados na metade superior da classificação também recorrem a trocas no comando quando ocorrem oscilações pontuais de rendimento.

Para o jornal europeu, essa volatilidade constante prejudica a identidade das equipes e reforça um padrão imediatista que sobrecarrega os profissionais do setor no país.