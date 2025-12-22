O português Luís Castro está de volta ao futebol brasileiro. O técnico já havia sido anunciado pelo Grêmio, mas foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 22, na Arena. O agora comandante do Imortal comentou sobre as expectativas de trabalho mesmo com limitações financeiras do clube, e também justificou a saída do Botafogo em 2023.

“Queremos ser protagonistas. Acho que o elenco teve um desempenho final que abre boas perspectivas. Olho com muita positividade. Acho que podemos fazer um upgrade ao elenco, mas não vamos competir só se vierem reforços. Com os jogadores que eu tenho hoje, já vou competir”, disse Luís Castro.

O Grêmio vive problemas financeiros e tem as contas ajustadas para a próxima temporada. Até por isso, Luís Castro comentou sobre a qualidade do elenco e a necessidade de ser muito objetivo no mercado. Mesmo diante deste cenário, o Tricolor gaúcho deve se movimentar para algumas contratações.

“Os jogadores já deram mostras que temos capacidade e gosto muito deles. Se puder juntar mais alguns para ajudar a essa competição, que já existe dentro do meu elenco, melhor”, comentou.

Luís Castro ainda completou: “Abordamos a questão da dificuldade financeira. Não vamos falar isso em tom de lamentação. É uma constatação, mas não vamos lamentar. A realidade é esta, vamos arranjar estratégias”.

Saída polêmica do Botafogo

O primeiro trabalho de Luís Castro no futebol brasileiro aconteceu entre 2022 e 2023, pelo Botafogo. Com alto investimento, o técnico português ajudou ao Glorioso entrar no Brasileirão como um dos favoritos daquela temporada, mas acabou largando o trabalho no meio quando recebeu uma proposta do futebol saudita.

Questionado sobre trocar o Botafogo pelo Al-Nassr, o treinador justificou sua decisão de forma simples: Cristiano Ronaldo.

“Me permiti trabalhar com um dos jogadores que é referência mundial. Lembrei das 14 horas que trabalhava diariamente quando estava na quarta divisão de Portugal. Lembrei que tinha chegado a hora, meu poder também de me juntar a uma referência mundial”.