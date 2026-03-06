Jesse Lingard foi anunciado como novo reforço do Corinthians nesta sexta-feira, 6. Aos 33 anos, o jogador inglês acumula experiência no futebol europeu e internacional, além de uma trajetória marcada por altos e baixos dentro e fora de campo, incluindo lutas públicas contra a saúde mental e um período em que lidou com problemas relacionados ao álcool.

Saúde mental e problemas com álcool

Lingard já falou abertamente sobre momentos difíceis em sua carreira, especialmente durante a sua longa passagem pelo Manchester United. O jogador admitiu publicamente que vivenciou um período em que sua saúde mental foi profundamente afetada, chegando a considerar até mesmo dar uma pausa na carreira devido ao impacto emocional que estava sofrendo.

Na época, Lingard revelou que não se sentia mais a mesma pessoa em campo e que a constante pressão e críticas de torcedores o deixaram com a cabeça “em outro lugar”, afetando seu foco e motivação. A situação aconteceu já na reta final pelo United

“Eu estava no piloto automático. Eu estava anestesiado e eu queria estar daquela forma, sem conseguir sentir nada”, disse Lingard, em entrevista ao The Guardian.

“Ninguém sabia do meu sofrimento. As pessoas pensam: ‘você é um jogador de futebol, ganha dinheiro, vive em uma mansão, pode lidar com qualquer coisa’. Não é assim, quando se trata de saúde mental, é uma situação diferente, somos todos humanos”.

Lingard ainda revelou que a situação persistiu por alguns meses e que não conseguir se recuperar dos próprios erros dentro dos jogos. Qualquer decisão equivocada era motivo para vaias e xingamentos: “Eu queria parar e ficar em casa, descansando. Não queria voltar para o campo, qualquer coisa era muita pressão”.

A situação escalou e o jogador viu no álcool um escape. Por conta dos momentos de estresse e pressão, Lingard revelou que bebia para “aliviar a dor” ou até mesmo para conseguir dormir. O consumo se tornou descontrolado em certo momento, mas conseguiu se reencontrar.

Lingard: títulos conquistados na carreira

Apesar dos problemas enfrentados fora de campo, foi ainda pelo Manchester United que Lingard conquistou todos seus títulos da carreira. O atacante também participou da Copa do Mundo de 2018 pela Inglaterra e fez parte da campanha da Nations League (2018/19) que terminou com o 3º lugar.