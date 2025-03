LFU e Libras divulgam primeira ação conjunta por venda da Série B

Os dois blocos econômicos, Liga Forte União (LFU) e Libra, anunciaram neste sábado, 1, a primeira ação conjunta no futebol brasileiro. Em consenso, LFU e Libra se juntaram para vender os direitos de transmissão da Série B. A ação pode ser interpretada como um avanço para formação de uma única liga de futebol.

“As duas entidades que reúnem os Clubes do futebol brasileiro, acabam de anunciar o primeiro acordo conjunto. A Liga Forte União e a Libra chegaram a um consenso e farão a venda conjunta dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro”.

“O acordo representa um avanço significativo nas negociações para a estruturação de uma liga única no futebol nacional”, escreveu os dois blocos, em nota conjunta.

A comercialização dos direitos de transmissão e de marketing da Série B do Campeonato Brasileiro devem ser anunciadas em breve pelos blocos.

Presidente da LFU e CEO do Fortaleza, Marcelo Paz comentou a ação conjunta: “É um passo fundamental na construção de um modelo mais sólido e integrado para o nosso futebol. Estamos muito felizes por avançarmos juntos nessa negociação, que fortalece a posição dos clubes e beneficia toda a indústria do esporte no Brasil”.