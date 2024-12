Lateral do Atlético MG terminou como líder de desarmes no Brasileirão

Rubens, lateral-esquerdo do Atlético, encerrou o Campeonato Brasileiro de 2024 com um notável recorde de desarmes, destacando-se mesmo sendo frequentemente reserva. A plataforma de estatísticas esportivas SofaScore destacou seu desempenho em 19 partidas, sendo titular em 15 delas. Com um gol e uma assistência, Rubens foi fundamental para a vitória crucial contra o Athletico-PR na última rodada, garantindo a permanência do Atlético na Série A.

Aos 23 anos, Rubens mostrou grande velocidade e habilidade de recuperação, registrando uma média de 3.2 desarmes por jogo. Este desempenho não passou despercebido, já que ele interrompeu ataques adversários cerca de 60 vezes durante o torneio. No cenário competitivo, William, do Cruzeiro, foi outro destaque, ocupando a quinta posição entre os melhores desarmadores do campeonato.

Os principais desarmadores do campeonato

Rubens (Atlético): 3.2 desarmes por jogo

3.2 desarmes por jogo Villasanti (Grêmio): 3.0 desarmes por jogo

3.0 desarmes por jogo Gregore (Botafogo): 2.9 desarmes por jogo

2.9 desarmes por jogo Lucas Sasha (Fortaleza): 2.9 desarmes por jogo

2.9 desarmes por jogo William (Cruzeiro): 2.8 desarmes por jogo

A permanência de Rubens como lateral-esquerdo

Durante a maior parte do torneio, Rubens atuou como lateral-esquerdo. No entanto, nos dois jogos finais do Atlético em 2024, ele foi posicionado como meia esquerda, posição de sua preferência. Após marcar o gol decisivo contra o Athletico-PR, Rubens expressou seu desejo de jogar mais à frente, onde acredita que pode ser útil tanto na defesa quanto no ataque.

Rubens enfrentou desafios com lesões ao longo da temporada, limitando sua participação a 36 jogos, dos quais ele iniciou em 19. Dividindo a lateral com Guilherme Arana, ele contribuiu com três gols e duas assistências. Seu contrato com o Atlético é válido até dezembro de 2027, sugerindo futuras oportunidades para jogar em sua posição preferida.

Expectativas para Rubens em 2025

Com o desempenho extraordinário no último Brasileirão, as expectativas para Rubens em 2025 são elevadas. Sua capacidade de atuar em várias posições, seja como lateral ou meia, oferece uma flexibilidade valiosa para a equipe técnica do Atlético. Se conseguir superar as dificuldades físicas, é esperado que ele ganhe mais tempo de jogo na posição em que se sente mais confortável, contribuindo significativamente para o sucesso do time.