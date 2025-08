Kaio César: quem é o novo atacante desejado pelo Corinthians

Atualmente no Al-Hilal, jogador brasileiro de 21 anos revelado pelo Coritiba virou alvo do clube paulista no mercado

O Corinthians tenta fechar a contratação do atacante Kaio César, atualmente no Al-Hilal. A informação publicada inicialmente pelo site Uol diz que o clube paulista consultou a possibilidade de um acordo por emprésitmo, com o pagamento de salários divididos com os sauditas. Há concorrência de clubes de Portugal e da França pelo negócio.

Quem é Kaio César

Formado pelo Coritiba, o jovem atacante canhoto, de 21 anos, deixou cedo o país após somente uma temporada entre os profissionais do clube paranaense. Antes da saída em 2023, ele atuou em 36 jogos, marcando três gols – sendo titular em 17 deles.

Emprestado ao Vitória de Guimarães em janeiro de 2024, Kaio César chegou ao Velho Continente para terminar a temporada 2023/24. Foram 14 jogos, cinco deles como titular, sem nenhum gol ou assistência.

Na temporada seguinte, ainda emprestado, ele convenceu o novo clube a exercer a opção de compra estabelecida no empréstimo pagando 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões pela cotação da época) para permanecer depois de quatro gols e oito assistências em 33 jogos.

As boas atuações chamaram atenção do Al-Hilal, equipe com o qual foi negociado na sequência por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões à época), indicado diretamente pelo técnico português Jorge Jesus.

Apesar do bom começo no clube saudita, logo ganhando a condição de titular, perdeu espaço na reta final da última temporada e, principalmente, com a mudança de treinador – a saída de Jesus para a chegada de Simone Inzaghi, vice-campeão da Champions com a Inter de Milão.

Com o italiano, foi aproveitado em apenas dois dos cinco jogos do Mundial: sete minutos na eliminação para o Fluminense e 56 na histórica virada do Manchester City, jogo que foi decidido na prorrogação. Foram 20 jogos, sendo titular em 14, com três gols e três assistências.

Pela seleção brasileira, fez parte da equipe que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023, disputados em Santiago, no Chile, sendo reserva utilizado durante todos os cinco jogos da campanha.