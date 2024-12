Jogo contra o Grêmio pode render mais de 6 milhões ao Corinthians

Na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2024, o Corinthians enfrentará o Grêmio sem grandes metas esportivas a conquistar. Contudo, o resultado desta partida pode influenciar diretamente as finanças do clube. Atualmente na oitava posição, o Corinthians já garantiu uma premiação de R$ 31,3 milhões. Contudo, se conseguir um empate ou vitória, poderá subir para o sétimo lugar, aumentando a premiação para R$ 33,7 milhões. Este adicional oferece oportunidades de investimento em contratações ou infraestrutura.

A Relevância das Posições no Brasileirão

A diferença entre ficar na sétima ou oitava posição se refere mais ao aspecto financeiro e estratégico, do que esportivamente, já que ambas as colocações levam à segunda fase da Copa Libertadores. Participações em competições internacionais podem atrair mais patrocínios e expandir as receitas do clube.

Assim, essa diferença financeira, embora modesta, permite cobrir custos operacionais e fortalecer o caixa para futuros investimentos no elenco.

Desempenho do Corinthians em 2024

O Corinthians está em uma fase notável, com oito vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, evidenciando um desempenho forte. A vitória contra o Grêmio, ainda que não crucial esportivamente, pode elevar o moral do time e consolidar a fase positiva, além de atrair potenciais reforços de qualidade.

A campanha bem-sucedida também ajuda a posicionar o Corinthians como um clube competitivo em torneios nacionais e internacionais, atraindo novos talentos.

Cenários para o Corinthians

Na temporada de encerramento, o Corinthians enfrenta dois cenários possíveis. Uma vitória ou empate garantiria o sétimo lugar. Em caso de derrota, dependeriam do Bahia não vencer o Atlético-GO para manter a posição. As partidas decisivas ocorrerão ao mesmo tempo, às 16h (de Brasília), aumentando a tensão e expectativa.

Além da premiação financeira, encerrar a temporada em alta posiciona o clube como mais atrativo para futuros investimentos, parcerias e potencializa uma gestão financeira mais eficiente para o ano seguinte.