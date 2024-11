Apesar da boa fase dentro de campo, o Corinthians ainda vive uma crise política nos bastidores. Neste sábado, 23, os jogadores do Timão se posicionaram publicamente contra o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, que será votado pelo Conselho do clube na próxima quinta-feira, 28, no Parque São Jorge.

Os jogadores do Corinthians publicaram nota padrão nas redes sociais: “Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube. O Corinthians e sua Fiel Torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso, o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol para recolocar o Time do Povo no caminho das conquistas”.

Movimento dos jogadores do Corinthians em apoio ao Presidente Augusto Melo.#Corinthians pic.twitter.com/zYnzkq8K6w — Identidade Corinthiana (@IDCorinthiana) November 23, 2024

O pedido de impeachment faz parte do processo de investigação da Comissão de Ética do clube que averigua supostas irregularidades no contrato de patrocínio máster com a VaideBet.

Além do atual mandatário corintiano, são investigados neste processo Armando Mendonça (segundo vice-presidente), Fernando Perino (ex-integrante do departamento jurídico), Marcelo Mariano (diretor administrativo), Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro), Rubens Gomes (ex-diretor de futebol) e Yun Ki Lee (ex-diretor jurídico).

Se a requisição for aprovada por maioria simples de votos dos conselheiros presentes, o dirigente será afastado temporariamente do cargo antes da convocação da assembleia geral de associados que definirão seu futuro no cargo – a última instância do processo.

Ao todo, o Timão conta com 302 conselheiros, mas nem todos frequentam regularmente as reuniões. Segundo o artigo 108 do do estatuto do clube, caso precise cumprir o afastamento ou tenha o mandato cassado, quem assume as funções em um primeiro cenário é o primeiro vice-presidente, Osmar Stábile. Ele teria teria até 30 dias para convocar uma nova votação onde apenas conselheiros com dois ou mais mandatos poderiam votar.