O Juventude lavou a alma na noite desta sexta-feira (29). Jogando sob frio e chuva no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a equipe alviverde encerrou um jejum de quatro partidas sem vitórias ao bater o América-MG por 3 a 0, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Apoiado em uma noite inspirada do goleiro Jandrei e na precisão cirúrgica de seus atacantes, o time da casa castigou a ineficiência e os erros defensivos do lanterna da competição.
Eficiência de um lado, paredão do outro
A narrativa do primeiro tempo foi ditada por um contraste claro: o Juventude precisou de apenas uma chance clara para marcar, enquanto o América-MG esbarrou em um verdadeiro muro. Logo aos 8 minutos, Fábio Lima cobrou escanteio aberto e Raí Silva, livre na segunda trave, bateu de primeira com a canhota para inaugurar o marcador.
Atrás no placar, o Coelho assumiu o controle da posse de bola e passou a rondar a área gaúcha, terminando a etapa inicial com o dobro de finalizações certas. No entanto, foi aí que brilhou a estrela de Jandrei. O goleiro alviverde frustrou os visitantes com uma sequência de defesas cruciais, parando chutes venenosos de Mastriani, Léo Alaba, Fer Elizari e Val Soares. O Juventude, apostando nos contragolpes, ainda quase ampliou com Diogo Barbosa, mas a defesa mineira salvou antes da chegada de Alan Kardec.
Estrela no banco e o golpe de misericórdia
Na volta do intervalo, o panorama mudou. O Juventude passou a reter mais a bola e buscar o ataque, diminuindo o ímpeto do América-MG, que se tornou mais reativo. A leitura de jogo do técnico Maurício Barbieri provou ser o diferencial. Aos 23 minutos, pouco depois de entrar na vaga de Alan Kardec, Alisson Safira aproveitou cruzamento perfeito de Aderlan — outro que havia acabado de sair do banco — e cabeceou firme para fazer o segundo gol, o seu primeiro na Série B.
O gol desmoronou animicamente a equipe de Roger Silva, que se mostrou abatido à beira do campo. O desespero mineiro culminou em um erro fatal nos acréscimos. Aos 47 minutos, o goleiro Gustavo errou feio em um passe rasteiro na saída de bola. Wadson, atento, interceptou a jogada, invadiu a área e tocou com categoria por cobertura, selando a vitória e transformando o placar em goleada.
Consequências e próximos passos
O triunfo traz alívio imediato ao Juventude, que salta provisoriamente para a oitava posição na tabela, voltando a sonhar com a parte de cima da classificação. Já o cenário do América-MG é desolador: a equipe amarga sua oitava derrota, chega a 21 gols sofridos e permanece isolada na lanterna, ainda sem saber o que é vencer no campeonato.
Pela 12ª rodada, o Juventude viaja para enfrentar o Operário-PR, enquanto o América-MG buscará a redenção em casa, recebendo o Atlético-GO.