A noite desta quinta-feira (12) reserva um clássico interestadual decisivo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o Internacional recebe o Palmeiras às 21h30 (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente duas equipes com inícios distintos na competição.

Internacional pressionado por recuperação

O início de campeonato do Colorado acendeu um sinal de alerta. Sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, a equipe gaúcha ocupa atualmente a 16ª colocação, somando apenas um ponto em dois jogos disputados. Com uma campanha de um empate e uma derrota até o momento, o Inter entra em campo pressionado para fazer valer o fator casa.

Para o clube gaúcho, o duelo é visto internamente como crucial para acalmar os ânimos e dar respaldo ao trabalho da comissão técnica. Uma vitória é essencial para afastar o time da zona de perigo e iniciar uma reação imediata na tabela.

Palmeiras mira o topo da tabela

Em contrapartida, o Verdão chega ao Rio Grande do Sul em situação confortável. O time dirigido por Abel Ferreira ocupa a vice-liderança do campeonato com 4 pontos, fruto de uma vitória e um empate nas rodadas iniciais. O treinador português tem enfatizado a importância da “eficácia” e da “paciência” para manter a invencibilidade.

O Palmeiras encara o duelo como uma oportunidade para somar pontos fora de casa e, dependendo de uma combinação de resultados, assumir a liderança isolada da competição nacional. A estratégia deve passar por explorar os espaços deixados pelo adversário, que precisa buscar o resultado.

Onde assistir e arbitragem

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão será exclusiva via streaming pelo Amazon Prime Video para todo o Brasil. A arbitragem ficará a cargo de Davi de Oliveira Lacerda, da federação do Espírito Santo.