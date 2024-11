Internacional x Fluminense: horário, onde assistir e escalações

Nesta sexta-feira, 8, Internacional e Fluminense se enfrentam em um duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo será realizado no icônico Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 19h (horário de Brasília). Os fãs de futebol poderão acompanhar a partida pelo canal Premiere, que oferece serviço de pay-per-view.

O Internacional chega embalado, após conquistar uma vitória importante contra o Criciúma por 2 a 0 no último jogo. Este resultado coloca o Colorado com 56 pontos, próximo do Flamengo, e em forte disputa por uma vaga no G-4. Atualmente na 5ª posição, a equipe de Porto Alegre está determinada a continuar seu bom momento e se firmar entre os melhores da competição.

Análise das Equipes: Internacional e Fluminense

Por outro lado, o Fluminense vive uma fase complicada no campeonato. Com 37 pontos, o Tricolor ocupa a 14ª colocação. Após empatar em 2 a 2 com o Grêmio, a equipe carioca busca urgentemente uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O confronto de sexta-feira torna-se crucial para o time dirigido por Mano Menezes.

Expectativa para o Confronto

Ambos os times estão preparados para um jogo emocionante. O Internacional, comandado pelo técnico Roger Machado, deve alinhar com Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei na defesa; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata e Alan Patrick no meio; Enner Valencia (ou Wanderson) e Borré no ataque.

O Fluminense, sob a direção de Mano Menezes, deve escalar Vitor Eudes no gol; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Diogo Barbosa na defesa; Facundo Bernal, Martinelli, Lima no meio; e no ataque, Marquinhos, Germán Cano e Keno. As estratégias ofensivas visam identificar e explorar vulnerabilidades do adversário para conquistar os três pontos fora de casa.

Destaques e Impacto do Jogo

Este confronto direto entre equipes com ambições distintas na tabela promete ser eletrizante. Os olhares estarão voltados para os atacantes Germán Cano, do Fluminense, e Borré, do Internacional, que podem ser decisivos no placar. A eficácia das defesas será igualmente importante para conter os avanços adversários.

A importância deste jogo transcende os objetivos individuais das equipes, afetando diretamente a dinâmica do Campeonato Brasileiro 2024. O resultado poderá trazer mudanças significativas na tabela de classificação.