A temporada da elite do futebol nacional começa com grandes expectativas. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, o Internacional recebe o Athletico-PR no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem início marcado para as 19h (de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes tradicionais em momentos distintos de reconstrução.

Estreia colorada e moral elevada

O time da casa entra em campo focado em iniciar a competição com o pé direito, buscando apagar a imagem da temporada anterior, quando lutou contra o rebaixamento até a última rodada de 2025. Agora, o cenário é mais otimista: o Colorado vem embalado por uma vitória recente no clássico Gre-Nal pelo campeonato estadual, o que elevou a moral do elenco para a estreia nacional.

Sob a batuta do técnico Paulo Pezzolano, o Inter aposta na intensidade e na força de sua torcida no Beira-Rio. O treinador uruguaio espera que a equipe mantenha a postura agressiva demonstrada nos últimos jogos para somar os primeiros três pontos e garantir tranquilidade no início da tabela.

O retorno do Furacão à elite

Do outro lado, o Furacão retorna à primeira divisão do futebol brasileiro após ser vice-campeão da Série B em 2025. A equipe paranaense chega a Porto Alegre com a missão de pontuar longe de seus domínios e provar que está pronta para se consolidar novamente na Série A.

O comando técnico fica a cargo de Odair Hellmann, velho conhecido da torcida colorada, que agora tem o desafio de liderar o projeto de retomada do clube paranaense. A estratégia do visitante deve passar por uma defesa sólida e transições rápidas para tentar surpreender os anfitriões na estreia.

Onde assistir e detalhes da transmissão

O duelo promete equilíbrio e marca o início da caminhada de ambos os clubes em 2026. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através do Premiere (pay-per-view). Assinantes do Globoplay + Canais ao Vivo também têm acesso ao sinal do canal pela plataforma de streaming.