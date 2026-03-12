Pai e empresário do meio-campista Gerson, do Cruzeiro, Marcão foi hostilizado por torcedores do Flamengo no Maracanã durante a vitória por 2 a 0 contra o Cruzeiro na noite da última quarta-feira, 11. O também agente do jogador tentou assistir a partida em um setor nobre do estádio, mas, durante o intervalo, foi alvo de ofensas e de tentativas de agressão, com copos de cervejas atirados em sua direção pelos rubro-negros.

Aos gritos de “mercenário”, Marcão deixou o setor escoltado pela polícia e foi encaminhado para o camarote do Cruzeiro. Gerson também foi alvo de protestos de parte da torcida flamenguista. O ex-capitão do Flamengo foi vaiado a cada toque na bola e viu a sua equipe ser derrotada por 2 a 0.

Em suas redes sociais, Marcão fez um vídeo agradecendo o apoio recebido depois das hostilidades e disse ter sido vítima de racismo: “aquelas pessoas que fizeram aquilo comigo não são torcedores do Flamengo, porque elas deixaram de assistir o jogo para me xingar. O problema é simples, eles não estavam reclamando pelo o que eu fiz ou deixei de fazer. Estavam reclamando porque sou eu e pelo meu trabalho. Infelizmente as pessoas não aceitam o lugar em que um negro está, elas não aceitam isso”, afirmou o empresário.

Saída polêmica do Flamengo