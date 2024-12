Gustavo ‘elimina’ Mosquito em ação do Vitória de combate à dengue

O atacante Gustavo Silva, do Vitória, participou de uma campanha para se livrar de vez do apelido “Mosquito”, que acompanha seu nome desde a base. No duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4), no Barradão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante do Leão participou, junto com a SBP, de uma campanha contra a dengue.

Gustavo entrou com uma camisa com o termo Mosquito, mas trocou para uma que tinha a “proteção de SBP” e o Mosquito saiu do nome do jogador.

“Depois de tantos apelos não atendidos, eu achava impossível tirar o Mosquito, mas SBP conseguiu (risos). Brincadeiras à parte, acho muito legal todo trabalho que SBP faz na conscientização e no combate aos insetos transmissores de doenças. Fico feliz de poder representar uma marca tão importante para a saúde de milhões de pessoas. Todos jogando contra o mosquito é, na realidade, uma atitude essencial, seja no estádio de futebol ou nas casas das nossas famílias”, disse Gustavo Mosquito.

A ação faz parte de uma campanha de combate à dengue chamada “Jogando contra o Mosquito”. Planejada pela BETC Havas, em parceria com a agência Spark e a Resenha Digital, e com o próprio Esporte Clube Vitória, a ação serve de alerta para jogadores, funcionários e torcedores sobre a importância da proteção contra insetos, principalmente os vetores de doenças sérias, casos da dengue, chicungunya e zika vírus.

“O futebol é uma das maiores plataformas de comunicação no Brasil, com um alcance massivo e uma conexão emocional com milhões de pessoas. Ao realizarmos essa ativação com o Gustavo, conseguimos não só trazer a atenção para um problema de saúde pública urgente, como também engajar o público de forma eficaz e divertida. A mensagem de proteção contra o mosquito da dengue, com a popularidade do esporte, ganha uma visibilidade ainda maior”, explica Fernando Guillemin Contreras, Head de Marketing da Categoria de Pesticidas na Reckitt Hygiene Comercial, detentora da marca SBP.

Repercussão nas redes

A ação viralizou nas redes sociais. Diversos torcedores compartilharam o vídeo em que o jogador trocava a camiseta com o nome “Gustavo Mosquito” para a que tem apenas “Gustavo”.

Ação simplesmente GENIAL! Está eliminado o mosquito do nome do Gustavo! 😂

O POVO BRASILEIRO É O MAIS CRIATIVO DO MUNDO E NÃO TEM DISCUSSÃO!

Parabéns aos envolvidos pela criatividade! Kkkkk@SBPProtege #publi pic.twitter.com/Li4swT4E4S — Olé do Brasil (@Oledobrasil) December 5, 2024

Além disso, o atacante deixou um comentário na publicação do Vitória no Instagram com a escalação do time para a partida contra o Grêmio.

Gustavo Mosquito não gostou de ser chamado de Gustavo Mosquito "Já chega de ficar me chamando de Mosquito", disse Gustavo Mosquito pic.twitter.com/d4CgXtzENF — VULGÃOᶜˢᵃ 🏳️‍🌈 (@VULGAOTT) December 4, 2024

O caminho de Mosquito no Vitória

Gustavo Silva foi anunciado pelo Vitória no fim de agosto, quando a equipe ainda estava na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com ele em campo, o clube reagiu e conseguiu se garantir na elite do futebol brasileiro para 2025, além de garantir vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

O camisa 7 soma seis vitórias, três derrotas e três empates, com um gol anotado e duas assistências – sendo a última neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, que manteve o clube na Série A.

