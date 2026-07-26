O América-MG conquistou uma vitória dramática e essencial na noite deste domingo (26). Jogando no Independência, a equipe superou o Goiás por 1 a 0, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Entrando em campo na lanterna da competição, o Coelho sobreviveu a um verdadeiro bombardeio adversário graças a uma atuação monumental do goleiro Gustavo, que defendeu um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. Na etapa final, a eficiência falou mais alto e Paulo Victor garantiu o triunfo.
Bombardeio esmeraldino e a muralha Gustavo
A primeira etapa foi um monólogo ofensivo do time visitante. Buscando se aproximar do G6, o Goiás empilhou oportunidades, mas esbarrou em uma noite inspirada de Gustavo. O camisa 1 americano fez defesas cruciais em finalizações de Lourenço, Jean Carlos e Lucas Ribeiro. Quando o goleiro não alcançou, a trave salvou os donos da casa em duas ocasiões, após cabeçada de Juninho e chute cruzado de Rodrigo Soares. O momento de maior tensão, no entanto, ficou reservado para os acréscimos. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti de Dalbert em Jean Carlos. Aos 51 minutos, Lucas Lima foi para a cobrança, mas Gustavo voou no canto para espalmar e manter o placar zerado antes do intervalo.
Eficiência cirúrgica e castigo no segundo tempo
O roteiro parecia se repetir no início da segunda etapa. Logo aos 11 minutos, o Goiás construiu bela jogada e Juninho, livre na área, acertou o travessão pela terceira vez a favor dos goianos na partida. Contudo, o futebol costuma punir quem não converte suas chances. O técnico Umberto Louzer promoveu a entrada de Mastriani, mudança que alterou a história do jogo. Aos 16 minutos, o centroavante fez o pivô e encontrou Paulo Victor. O atacante, que já jogava no sacrifício sentindo dores, invadiu a área pela direita e bateu cruzado para estufar as redes e explodir a torcida no Independência.
Resistência final e próximos passos
Após o gol, o América-MG se fechou para segurar o resultado vital. O Goiás tentou aumentar o volume ofensivo nos minutos finais com as entradas de Anselmo Ramon e Esli, mas a defesa mineira, liderada por Alex Silva e pelo intransponível Gustavo, suportou a pressão até o apito final aos 51 minutos. Com o resultado de 1 a 0, o Coelho ganha fôlego na luta contra o rebaixamento. Na próxima rodada, o América-MG visita o Botafogo-SP, enquanto o Goiás tentará a recuperação recebendo o Londrina.