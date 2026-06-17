O futebol costuma punir quem desperdiça chances, e a noite desta terça-feira (16) na Arena Castelão foi a prova cabal dessa máxima. Em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o lanterna América-MG suportou um verdadeiro bombardeio do Fortaleza, foi cirúrgico nos contra-ataques e venceu por 3 a 0. O resultado marcou o primeiro triunfo da equipe mineira na competição, freando o ímpeto dos cearenses que buscavam se aproximar da liderança.

O paredão chamado Gustavo e o castigo mineiro

A narrativa do primeiro tempo desenhou um cenário de ataque contra defesa. O Leão do Pici iniciou a partida em ritmo avassalador, encurralando o adversário. Logo aos 8 minutos, Vitinho carimbou o travessão. Aos 19, foi a vez de Luiz Fernando acertar a trave. Quando o poste não salvava, o goleiro Gustavo operava milagres. O arqueiro americano fez defesas espetaculares em finalizações de Vitinho e Lucas Crispim, transformando-se no grande protagonista da etapa inicial.

Contudo, a ineficiência ofensiva cobrou seu preço. Na primeira descida encaixada do Coelho, aos 29 minutos, Gabriel Barros cruzou na medida para Segovinha aparecer como elemento surpresa e abrir o placar. O gol abalou os donos da casa, e a máxima do ‘quem não faz, leva’ voltou a assombrar o Castelão aos 43 minutos. Após defesa de João Ricardo em chute de Segovinha, o próprio atacante pegou o rebote e cruzou para Gabriel Barros, livre na pequena área, ampliar de cabeça.

Retranca absoluta e o golpe de misericórdia

Na volta do intervalo, o técnico Thiago Carpini promoveu alterações para tentar incendiar o Fortaleza, mas esbarrou em uma muralha branca e verde. O América-MG abdicou completamente do ataque, posicionando seus onze jogadores no campo de defesa para proteger a vantagem a todo custo. O Leão seguiu pressionando, mas com menos lucidez. Aos 14 minutos, Vitinho teve a chance de diminuir após boa jogada de Welliton, mas Jhonny salvou de forma heroica.

Com o passar do tempo, o cansaço e o nervosismo tomaram conta da equipe cearense. O goleiro Gustavo, herói do jogo, chegou a ser advertido com cartão amarelo por cera, evidenciando a estratégia de sobrevivência dos visitantes. Já nos acréscimos, aos 53 minutos, o desespero mandante resultou em um pênalti cometido por Gabriel Fuentes sobre Yago Souza. Willian Dubgod foi para a cobrança, bateu firme no canto esquerdo e decretou o 3 a 0 definitivo.

Com o resultado surpreendente, o América-MG respira aliviado ao conquistar sua primeira vitória, chegando aos 6 pontos, embora ainda permaneça na lanterna e em situação delicada na tabela. Já o Fortaleza estaciona nos 21 pontos, perde a chance de encostar na ponta e precisará juntar os cacos após uma noite onde a bola teimou em não entrar.