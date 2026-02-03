A noite desta quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026, marca um confronto decisivo logo no início do Campeonato Brasileiro. Válido pela segunda rodada da competição nacional, o duelo coloca frente a frente o Grêmio e o Botafogo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), em uma partida que promete agitar a parte de cima e de baixo da tabela neste começo de torneio.

Momentos opostos na competição

As equipes chegam para o embate vivendo realidades distintas após a rodada de abertura. O Tricolor Gaúcho, comandado pelo técnico Luís Castro, entra em campo pressionado pela necessidade de recuperação imediata. Após estrear com uma derrota por 2 a 1 para o Fluminense, o time ocupa momentaneamente a 14ª colocação e busca seus primeiros pontos diante da torcida para afastar qualquer instabilidade inicial.

Do outro lado, o Glorioso vive um momento de euforia. Sob a batuta de Martín Anselmi, o time carioca chega ao Sul do país ostentando a liderança isolada do campeonato, fruto de uma contundente goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro na estreia. O objetivo do Alvinegro é manter a consistência tática e o ímpeto ofensivo para somar pontos importantes fora de casa e consolidar sua posição no topo da tabela.

Expectativa para o duelo

O confronto na Arena coloca à prova a capacidade de reação do time da casa contra o embalo dos visitantes. Luís Castro deve promover ajustes para dar mais equilíbrio à equipe gaúcha, que não vence há três jogos considerando todas as competições. Já Anselmi deve manter a base que funcionou bem na primeira rodada, explorando os espaços deixados pelo adversário que precisa propor o jogo.

Onde assistir a Grêmio x Botafogo

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste clássico interestadual ao vivo. A partida terá transmissão na TV aberta pela TV Globo e, para todo o Brasil, através do sistema pay-per-view no Premiere.