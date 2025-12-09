O Grêmio confirmou na tarde desta terça-feira, 9, a saída do técnico Mano Menezes. O treinador, de 63 anos, não será o comandante da equipe na temporada 2026.

Mano já havia anunciado a sua despedida em uma carta aberta para o clube. Em sua segunda passagem pelo Tricolor Gaúcho, o treinador dirigiu o time em 39 jogos, com 14 vitórias, 13 derrotas e 12 empates.

“O Grêmio vivia um momento muito difícil. Geralmente, nestas horas, você se lembra de quem mais confia. O presidente Alberto Guerra e sua diretoria me convidaram, então, para assumir o comando. Aceitei e aceitarei sempre que o Grêmio precisar”, escreveu Mano.

O treinador assumiu o clube em abril e esteve nas eliminações na terceira fase da Copa do Brasil, nos playoffs das oitavas da Sul-Americana e terminou o Brasileirão na nona colocação.

“O treinador demonstrou mais uma vez o profissionalismo e o comprometimento que marcaram sua trajetória no futebol brasileiro e a sua relação histórica com o Tricolor”, diz a nota.

Nota oficial do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que o técnico Mano Menezes não permanecerá no comando da equipe na próxima temporada.

O Clube agradece pelos serviços prestados ao longo de 2025. Desde o seu retorno, em 21 de abril, o treinador demonstrou mais uma vez o profissionalismo e o comprometimento que marcaram sua trajetória no futebol brasileiro e a sua relação histórica com o Tricolor.

Estendemos, igualmente, nosso reconhecimento aos profissionais que compuseram sua comissão técnica, desejando sorte e sucesso no prosseguimento de suas carreiras.