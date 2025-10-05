  • Escudo Atlético-MG
Brasileirão

Gonzalo Tapia, artilheiro que pode ser novidade do São Paulo no clássico

Tricolor enfrenta Palmeiras neste domingo, 5, a partir das 16 horas, no MorumBis, pela 27ª rodada do Brasileirão

Publicado por: Double D em 05/10/2025 às 05:00 - Atualizado em 03/10/2025 às 17:18
Tapia tem a confiança de Crespo no São Paulo - Rubens Chiri/Divulgação/São Paulo

O ataque do São Paulo tem um novo protagonista: Gonzalo Tapia. O atacante chileno se tornou a principal esperança de gols do Tricolor para o clássico deste domingo, 5, a partir das 16 horas (de Brasília), contra o Palmeiras, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Clássico com peso na parte de cima da tabela

O Choque-Rei deste fim de semana é um confronto direto na parte de cima do Brasileirão. Após uma vitória crucial sobre o Fortaleza por 2 a 0 fora de casa na última rodada, o São Paulo chegou aos 38 pontos e ocupa a 7ª colocação, buscando se consolidar na zona de classificação para a Copa Libertadores.

Já o Palmeiras, por sua vez, vive um momento ainda melhor. Após vencer o Vasco por 3 a 0, o time alviverde assumiu a vice-liderança com 52 pontos e, com um jogo a menos que o líder Flamengo, depende apenas de si para buscar o título. Uma vitória no clássico é fundamental para as pretensões de ambas as equipes.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para o clássico, o técnico Hernán Crespo deve manter a base que venceu o Fortaleza. O São Paulo, no entanto, terá o desfalque do atacante Rigoni, expulso na última partida. A provável escalação tricolor conta com: Rafael; Arboleda, Alan Franco (Luiz Gustavo) e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano e Gonzalo Tapia (Ferreira).

Pelo lado do Palmeiras, Abel Ferreira tem praticamente todo o elenco à disposição e deve ir a campo com força máxima. A formação provável do Verdão é: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga, Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Adaptação no Morumbi

Vindo do River Plate, Gonzalo Tapia não precisou de muito tempo para mostrar seu valor. Com uma adaptação rápida ao futebol brasileiro, o atacante de 23 anos conquistou a confiança do técnico Hernán Crespo com três gols em 18 jogos.

Antes de desembarcar no Brasil, Tapia já era considerado uma das grandes promessas do futebol chileno. Revelado pela Universidad Católica, clube pelo qual foi multicampeão nacional, ele sempre se destacou nas seleções de base de seu país. Sua performance no Sul-Americano Sub-20 chamou a atenção de olheiros de diversos clubes, mas foi o projeto apresentado pelo São Paulo.

Para o aguardado Choque-Rei, a presença de Gonzalo Tapia entre os titulares não é dada como certa. Crespo enxerga no chileno como uma boa arma para explorar os espaços na defesa palmeirense, utilizando sua velocidade nos contra-ataques e sua precisão nas finalizações.

